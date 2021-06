Sem Luan: veja a provável escalação do São Paulo contra o Atlético-GO

Volante tem edema na posterior da coxa esquerda e desfalca o Tricolor em Goiânia. Crespo, com gripe, também não viajará

Luan vai desfalcar o São Paulo contra o Atlético-GO, neste sábado, em Goiânia, pela segunda rodada do Brasileirão. A informação foi adiantada pelo repórter Eduardo Affonso, da ESPN Brasil, e confirmada pela Goal.

Além de Luan, o técnico Hernán Crespo também não viajará com o grupo. Ele testou negativo para COVID-19, mas teve gripe e ficou afastado preventivamente. Assim, o auxiliar Juan Branda comandará a equipe.

Sem Luan, uma provável escalação do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, William (Shaylon), Gabriel Sara, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano (Pablo).

Benítez e Daniel Alves seguem fora do São Paulo para a segunda rodada do Brasileirão. Arboleda, convocado pela seleção do Equador, e Liziero, na seleção olímpica, também estão fora. O Tricolor estreou no Brasileirão com empate sem gols diante do Fluminense, no Morumbi.