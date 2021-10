Sem Luan mais uma vez: São Paulo despenca quando não tem o volante em campo

Ausência do meio-campista faz aproveitamento do Tricolor paulista cairde 62,5% para 35,18%. Atleta se recupera de lesão incomum na coxa esquerda

O São Paulo despenca no aproveitamento quando não conta com Luan dentro das quatro linhas. O volante teve constatada uma avulsão tendínea do músculo adutor da coxa esquerda, lesão considerada incomum, durante o treinamento ocorrido no Morumbi, na última quarta-feira (13).

O meio-campista de 22 anos terá que se ausentar dos gramados por algumas semanas no período que coincide com o início do trabalho de Rogério Ceni no banco de reservas. O departamento médico do Tricolor paulista não costuma informar o período de recuperação dos atletas, mas o atleta pode se ausentar dos gramados por até um mês, conforme apurado pela Goal.

A presença de Luan interfere diretamente no desempenho do São Paulo. Principal volante de contenção do elenco, ele tem sido preponderante na temporada. Com o jogador, o rendimento do time quase dobra em 2021.

O Tricolor paulista tem 62,5% de aproveitamento nas 40 partidas que contou com Luan em campo – foram 31 na condição de titular e nove como reserva. Neste período, a equipe marcou 65 gols e sofreu 30. O time obteve 20 vitórias, 15 empates e cinco derrotas com o meio-campista dentro das quatro linhas.

O São Paulo vive uma situação oposta na ausência de Luan. A queda de aproveitamento é vertiginosa e, nas 18 partidas sem o volante, o time obteve quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. A equipe tem 35,18% de rendimento sem o atleta. São 26 gols favoráveis e 25 gols contra.

No primeiro jogo sem o meio-campista à disposição – justamente o que marcou a estreia de Rogério Ceni como treinador –, o meio de campo foi formado por Liziero, Gabriel Sara, Martín Benítez e Igor Gomes. A comissão técnica ainda conta com Rodrigo Nestor e Gabriel Neves para formar o setor em uma eventual necessidade.