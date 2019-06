Sem Leonardo, Milan anuncia Maldini como seu novo diretor de futebol

Depois de 25 anos como jogador do clube italiano, ídolo retorna para comandar o setor de futebol ao lado de Zvonimir Boban

O anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação de Paolo Maldini como novo diretor técnico do clube.

A equipe italiana diz em comunicado oficial que ele irá trabalhar ao lado de Zvonimir Boban, novo diretor de futebol do clube.

O ex-jogador chega para o lugar do brasileiro Leonardo, que pediu demissão do Milan há duas semanas.

Considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos, Maldini passou todos os 25 anos de sua longa carreira no Milan, onde ganhou cinco títulos europeus e sete títulos italianos.

"Paolo traz a qualidade e os valores que são os pilares do nosso clube. Estou feliz por tê-lo no comando da nossa área esportiva. Com ele poderemos construir um clube moderno com profissionais da mais alta qualidade", disse o CEO do Milan Ivan Gazidis. "Maldini é parte integral do Milan e sabe o caminho do sucesso. Ele será uma referência importante para todos", concluiu.

O clube diz que Maldini será o responsável por definir prioridades no mercado de transferência, planejar o período de treinamento e marcar os compromissos do time na pré-temporada.