Sem ideias e bajulador de Ronaldo... Torcida do Al-Nassr inicia uma revolta para impedir a contratação de Martínez

Nas últimas horas, as redes sociais se transformaram em um grande palco de indignação entre a torcida do Al-Nassr, após notícias que associaram o clube à possibilidade de contratar o técnico espanhol Roberto Martínez para comandar a equipe na próxima temporada, substituindo o português Jorge Jesus.

Essas notícias não passaram despercebidas entre a torcida do Al-Nassr, já que os torcedores lançaram uma enxurrada de comentários e tuítes rejeitando a ideia, considerando que o técnico espanhol não representa a escolha adequada para comandar um time que aspira manter o título da Liga Saudita Roshen e disputar com força todas as competições.

As reações indignadas surgiram em um momento em que a torcida do Al-Nassr ainda comemora a temporada histórica que a equipe viveu sob o comando de Jesus, que conseguiu trazer o título do campeonato de volta aos troféus do clube pela primeira vez em sete anos.

Torcida: um técnico sem identidade técnica definida

A maioria das críticas da torcida concentrou-se nos aspectos técnicos relacionados a Martínez, já que muitos torcedores consideraram que o técnico espanhol não conseguiu, ao longo de sua carreira como treinador, formar equipes com identidade clara ou personalidade forte em campo.

















A torcida citou o desempenho da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026, apesar de ela contar com um dos elencos mais fortes do torneio; muitos consideram que a qualidade dos jogadores da seleção é muito superior ao desempenho que a equipe apresenta em campo.

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Além disso, vários torcedores do Al-Nassr consideraram que o técnico espanhol depende excessivamente das jogadas individuais de seus jogadores, sem conseguir desenvolver um sistema coletivo capaz de se impor diante dos grandes adversários.

A torcida divulgou críticas contundentes ao técnico, com alguns descrevendo-o como “sem ideias”, enquanto outros consideraram que seus sucessos limitados se devem mais à qualidade dos jogadores com quem trabalhou do que a ideias táticas excepcionais.

Ronaldo no centro da polêmica

O aspecto técnico não foi o único motivo da contestação da torcida; a polêmica se estendeu à possível relação entre Martínez e o capitão do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Uma grande parte da torcida do Al-Nasr considera que o técnico espanhol ainda não conseguiu lidar com a questão de Ronaldo na seleção portuguesa da maneira adequada, acusando-o de dar ao astro português um tratamento especial às vezes em detrimento do interesse da equipe.













Essas críticas coincidiram com as críticas que Ronaldo vem enfrentando após o empate contra a República Democrática do Congo na primeira rodada da Copa do Mundo, quando o capitão da seleção portuguesa participou de toda a partida sem conseguir marcar gols nem dar assistências.

Parte da torcida considerou que a persistência de Martínez em confiar totalmente em Ronaldo, apesar do declínio em seu desempenho físico, suscita receios de que o mesmo cenário se repita no Al-Nassr, especialmente porque o time conta com um grande número de estrelas e precisa de um técnico capaz de tomar decisões difíceis sem levar em conta os nomes.

O medo de perder as conquistas de Jesus

E talvez o fator mais importante por trás da rejeição dos torcedores à ideia de contratar Martínez tenha sido a comparação direta com Jorge Jesus.

O técnico português deixou o Al-Nassr após ter conseguido levar o time de volta ao pódio nacional e conquistar o título da Liga Roshen da Arábia Saudita pela primeira vez em sete anos, além de construir uma estrutura sólida que devolveu ao time sua personalidade competitiva.

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Por isso, a torcida acredita que, neste momento, é necessário um técnico capaz de desenvolver o projeto e dar continuidade ao que já foi conquistado, em vez de embarcar em uma nova aventura com um nome que não conta com grande consenso técnico.

E com as notícias sobre o futuro da comissão técnica continuando a circular, a diretoria do Al-Nassr parece estar diante de um teste importante: enquanto busca o nome capaz de comandar o time na nova temporada, a torcida mantém a pressão nas redes sociais, na tentativa de impedir o que descreve como uma “decisão errada” antes que ela se torne realidade.

E a pergunta que permanece dentro da casa do Al-Nasr é: a diretoria atenderá ao clamor da torcida ou considerará Martínez a pessoa certa para liderar a próxima fase?