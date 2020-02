Sem Gabigol na Recopa Sul-Americana, como pode funcionar o ataque do Flamengo?

O artilheiro rubro-negro está suspenso e não irá enfrentar o Independiente Del Valle no jogo de ida

O divulgou, nesta segunda-feira (17), a sua lista de convocados para o jogo de ida da , nesta quarta (19), contra o Independiente Del Vale e o nome de Gabigol não estava lá. Afinal de contas, o cartão vermelho recebido após ter feito o gol do título rubro-negro na Libertadores de 2019 lhe rendeu suspensão automática de uma partida em torneios tutelados pela Conmebol.

É possível imaginar que o camisa 9 estará apto para o jogo de volta, marcado para a próxima semana (26 de fevereiro) no Maracanã. Mas a certeza para o encontro no é a ausência do principal homem-gol do time de Jorge Jesus. Confira, abaixo, como o Flamengo deverá armar o seu ataque na busca por mais uma taça.

Pedro, a escolha óbvia

Sem Gabigol, é impossível não pensar no Flamengo sem Pedro. Afinal de contas, o atacante chegou em 2020 justamente para servir como opção. Entretanto, o camisa 21 possui características diferentes às de Gabriel, que podem influenciar diretamente nas movimentações do ataque – também por causa do pouco tempo ao lado dos novos companheiros.

Ataque mais estático?

Ao longo de 2019 e especialmente na vitória sobre o , que deu ao Fla a taça da Supercopa do em 2020, o quarteto ofensivo rubro-negro, formado por Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Ribeiro, mostrou um entrosamento impressionante – como se funcionasse por música.

Isso acontece porque Gabigol e Bruno Henrique, especialmente, e Arrascaeta conseguem interpretar com perfeição um ao outro antes de fazerem movimentações complementares. Pedro chegou por ter as características de centroavante mais enfiado dentro da área, o que pode deixar o desenho de ataque mais previsível em suas movimentações – ao menos na referência.

Segue a promessa de gols

Entretanto, isso não quer dizer que o Flamengo fique sem grandes opções. Até o momento Pedro fez dois gols em três jogos – sendo que em uma dessas partidas, contra o , o atacante ficou poucos minutos em campo.

Com promessa de mais movimentação ou não, o ataque do Flamengo segue sendo um dos melhores do continente e terá mais uma chance de mostrar isso.