Sem Gabigol, Bruno Henrique é a boa esperança de gols no Flamengo

O camisa 27 é, além de vice-artilheiro deste Brasileirão, quem mais finaliza de dentro da área

O se prepara para enfrentar o , às 16h deste domingo (04), pela 13ª rodada do Brasileirão, com um grande desfalque no ataque: Gabigol, artilheiro do campeonato com nove gols, e de todo o futebol brasileiro em 2019, com 22 tentos, está suspenso – e mesmo se não estivesse, não teria condições de jogo, uma vez que sofreu lesão muscular na coxa durante a vitória épica sobre o , pela Libertadores.

Mas em meio à falta de opções no ataque, único setor do elenco que não foi reforçado depois da chegada do técnico Jorge Jesus, uma das soluções é exatamente a abundância de alternativas apresentadas pelo grupo rubro-negro. Ainda que a tendência possa ser pela escalação do jovem Reinier no comando de ataque, Bruno Henrique será a grande esperança de gols no duelo que será realizado na Fonte Nova, em Salvador. Afinal de contas, é o vice-artilheiro deste Brasileirão, com seis gols marcados.

Bruno Henrique, inclusive, pode também ser escalado como referência no ataque – papel que já desempenhou neste Flamengo em sete ocasiões, marcando cinco de seu total de 15 gols em 2019. Além da boa estatura (1,84m) e impulsão, que o tornam uma excelente opção nas bolas aéreas, o camisa 27 é também o jogador do Flamengo que mais toca na bola dentro da área oposta [65, segundo a Opta Sports] e de lá finaliza [foram 15 tentativas, número mais alto em toda a Série A].

O histórico do Flamengo sem contar com Gabigol também não é tão negativo assim (em oito jogos oficiais, foram quatro vitórias e o mesmo número de empates), embora seja muito mais forte quando tem o seu camisa 9 em campo – desde a estreia de Jorge Jesus, foram sete gols em seus jogos, com três vitórias, duas igualdades e somente uma derrota. De qualquer forma, com Bruno Henrique em campo o torcedor rubro-negro não tem motivos para deixar a confiança de lado neste domingo, independentemente se vai seguir aberto pelo lado esquerdo, com Reinier na referência, ou enfiado como centroavante – abrindo espaço para Berrío ou para o jovem Vitor Gabriel.