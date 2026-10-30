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FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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“Sem favoritos!”: Cristian Chivu, técnico da Inter, faz duro alerta ao Milan de Ruben Amorim antes do clássico

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Cristian Chivu pediu aos jogadores da Inter que façam sacrifícios extras na preparação para enfrentar o Milan de Ruben Amorim em um clássico muito aguardado. O treinador afirma que não há favorito claro, apesar de sua equipe buscar encerrar uma péssima sequência de resultados contra o grande rival da cidade.

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Inter se prepara para enfrentar o Milan

Após uma tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Venezia, a Inter se prepara para um clássico de grande expectativa contra o Milan em 31 de outubro. A equipe de Chivu terá um teste difícil diante do Milan comandado por Amorim. A partida chega em um momento crucial do calendário da Serie A, com os dois clubes buscando afirmar sua supremacia na cidade.

Chivu comenta dificuldades recentes nos clássicos

A Inter chega ao confronto determinada a reverter seu retrospecto recente ruim contra o grande rival. O clube não venceu nenhum dos últimos seis ou sete encontros com o Milan.

“Sabemos da qualidade do Milan e precisamos estar preparados”, admitiu Chivu, segundo o Gianluca Di Marzio. “Precisamos encarar este jogo como mais uma partida do campeonato, sem olhar para a classificação nem nos concentrar em fatores externos. Temos de mostrar nossa melhor versão. Se a Inter não venceu um clássico em seis ou sete confrontos, é preciso fazer algumas perguntas a si mesmo. Precisamos de equilíbrio e de um alto nível de motivação. Será necessário um pouco mais de sacrifício do que em outras partidas.”

Chivu minimiza a pressão do clássico

Apesar da dimensão da rivalidade, Chivu fez questão de lembrar aos jogadores que a temporada é longa. Ele destacou que o resultado de um clássico no início da temporada não determina necessariamente a classificação final do campeonato.

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“A história nos ensina que o clássico não é necessariamente decisivo”, acrescentou. “No ano passado, o Milan nos venceu, mas depois perdeu para a Lazio. O que importa é pensar em um jogo de cada vez e no que você contribui ao longo de toda a temporada. Estamos apenas na décima rodada. Obviamente, é um clássico e muitos fatores entram em jogo, mas vale os mesmos pontos que qualquer outra partida.

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“Não há favoritos em um clássico; há muito orgulho envolvido. Todos sentem a pressão. Sabemos o que significa ganhar ou perder uma partida como esta, mas, no fim das contas, não se deve pensar demais nisso.”

Inter luta para manter a liderança

A Inter ocupa atualmente a liderança da tabela e segue invicta após nove partidas na Serie A. A equipe somou 25 pontos, sete a mais que o Milan, que está em quinto lugar.