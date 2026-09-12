Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem expulsão: por que o Al-Taawoun jogou meio tempo contra o Al-Hilal com 10 jogadores?

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Z. Lazetic
Arábia Saudita
Sérvia

"El Zaeem" conquistou uma vitória expressiva

O Al-Taawoun foi obrigado a disputar meio tempo de sua partida contra o Al-Hilal, pela Liga Roshn Saudita, com um jogador a menos, apesar de não ter sofrido nenhuma expulsão.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida testemunhou um episódio curioso, já que o Al-Taawoun foi obrigado a disputar a segunda metade do segundo tempo com apenas 10 jogadores, após um de seus atletas sofrer uma lesão aos 67 minutos.

Esse episódio ocorreu por causa do sérvio Zarko Lazetic, treinador do Al-Taawoun, que esgotou todas as cinco substituições disponíveis aos 58 minutos de jogo, quando já perdia por 5 a 0.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Liga dos Campeões da Ásia
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Ingressos para as partidas da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

Por causa dessa atitude, o técnico sérvio não pôde realizar uma nova substituição quando um de seus jogadores se lesionou aos 67 minutos, o que o obrigou a disputar o restante da partida com apenas 10 jogadores.

Lazetic comentou esse episódio em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", ao afirmar: "Se eu soubesse que alguém iria se lesionar, não teria esgotado todas as substituições tão cedo".

E esclareceu: "Foi um erro e peço desculpas por isso, mas quando você está perdendo por um placar elástico, tenta fazer todas as substituições para melhorar o desempenho".

Vale lembrar que alguns relatos anteriores falaram sobre a possibilidade de demissão de Lazetic do cargo de treinador do Al-Taawoun, com a indicação de Saad Al-Shehri, ex-técnico do Al-Ettifaq, para assumir a responsabilidade em seu lugar.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google