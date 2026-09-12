O Al-Taawoun foi obrigado a disputar meio tempo de sua partida contra o Al-Hilal, pela Liga Roshn Saudita, com um jogador a menos, apesar de não ter sofrido nenhuma expulsão.

O Al-Hilal venceu o Al-Taawoun por 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio deste último, em Buraidah, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

A partida testemunhou um episódio curioso, já que o Al-Taawoun foi obrigado a disputar a segunda metade do segundo tempo com apenas 10 jogadores, após um de seus atletas sofrer uma lesão aos 67 minutos.

Esse episódio ocorreu por causa do sérvio Zarko Lazetic, treinador do Al-Taawoun, que esgotou todas as cinco substituições disponíveis aos 58 minutos de jogo, quando já perdia por 5 a 0.

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Por causa dessa atitude, o técnico sérvio não pôde realizar uma nova substituição quando um de seus jogadores se lesionou aos 67 minutos, o que o obrigou a disputar o restante da partida com apenas 10 jogadores.

Lazetic comentou esse episódio em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", ao afirmar: "Se eu soubesse que alguém iria se lesionar, não teria esgotado todas as substituições tão cedo".

E esclareceu: "Foi um erro e peço desculpas por isso, mas quando você está perdendo por um placar elástico, tenta fazer todas as substituições para melhorar o desempenho".

Vale lembrar que alguns relatos anteriores falaram sobre a possibilidade de demissão de Lazetic do cargo de treinador do Al-Taawoun, com a indicação de Saad Al-Shehri, ex-técnico do Al-Ettifaq, para assumir a responsabilidade em seu lugar.