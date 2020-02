Sem espaço no Sporting, Mattheus Oliveira abre negociação com o Vasco

Filho de Bebeto, meia-atacante de 25 anos não é aproveitado pelo time português desde novembro de 2017

Mattheus Oliveira tem conversas em andamento para trocar o pelo . A Goal apurou que o clube carioca quer a contratação do meia-atacante por empréstimo válido até o fim do ano.

Filho do ex-jogador Bebeto, o jogador de 25 anos há meses está fora dos planos dos leões, onde fez apenas quatro jogos oficiais desde que chegou, em maio de 2017. Neste período, foi ainda cedido duas vezes para o de Guimarães.

Formado no , Mattheus tem vínculo com os portugueses até junho de 2022, por isso nunca considerou com bons olhos a rescisão contratual.