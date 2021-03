Sem espaço no Botafogo, Lecaros desperta interesse de clubes no Brasil

Atacante encabeça lista de negociáveis e pode ter futuro definido até o final desta semana

Buscando se reestruturar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo montou uma lista de jogadores negociáveis e entre eles está o peruano Alexander Lecaros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador de 21 anos esteve fora dos dois primeiros jogos do Botafogo no Campeonato Carioca por opção técnica e pode ter a sua saída sacramentada até a próxima semana. Segundo apuração da Goal, dois clubes no Brasil demonstraram interesse no peruano, um deles da série A.

Com o intuito de diminuir a folha salarial, o Botafogo também espera receber propostas pelo zagueiro Kanu e pelo volante Caio Alexandre. Além disso, nomes como Rhuan, Davi Araújo, Gustavo Cascardo e Federico Barraneguy estão fora dos planos.

Mais artigos abaixo

Alguns clubes peruanos demonstraram interesse em Lecaros, mas o atancate não pretende voltar ao Peru. O jogador tem como plano de carreira seguir no futebol brasileiro. Durante o Campeonato Brasileiro, o Alvinegro tentou empresta-lo, mas ele preferiu seguir no clube e lutar por espaço.

Desde que chegou ao Botafogo, em janeiro de 2020, Lecaros participou de apenas 14 jogos.