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Sem entusiasmo e sem esperança... Jornalista saudita alerta os clubes da Roshen sobre a contratação de Salah

M. Salah
Al Hilal
Al Qadsiah
Liverpool
Campeonato Saudita
Egito
Arábia Saudita
England

Grande choque atinge o astro dos Faraós

Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, foi alvo de críticas contundentes nas últimas horas, após notícias que o associavam a uma possível transferência para um dos clubes da Liga Profissional Saudita “Roshen”.

Salah deixou o Liverpool após nove anos, durante os quais conquistou inúmeras conquistas individuais e coletivas, passando a ser alvo de interesse de vários clubes europeus e sauditas, com destaque para o Al-Hilal e o Al-Qadsia.

Sobre o assunto, o jornalista Faisal Al-Jafan lançou um ataque contundente a Salah no programa “Mala’ib”, da rádio “Al-Arabiya FM”: “Assisti a Mohamed Salah na Copa do Mundo e, com toda a franqueza, ele não apresentou um desempenho extraordinário; tornou-se um jogador comum”.

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Ele acrescentou: “Por que gastamos essas quantias astronômicas com jogadores que já estão em idade avançada e no fim da carreira? Na minha opinião, Mohamed Salah perdeu a paixão e não tem mais nada a oferecer no futuro próximo”.

E continuou: “Exijo que os clubes sauditas busquem jogadores jovens por valores menores para obter o maior aproveitamento técnico possível, pois os grandes nomes não agregam nada ao nosso campeonato, com exceção de Cristiano Ronaldo”.

E concluiu: “Vimos Kenyonis jogando pela seleção do México; ele foi excepcional. O Al-Qadisiyah o contratou por uma quantia modesta no início, e ele se destacou na Copa do Mundo. Essa solução é melhor do que gastar quantias astronômicas sem obter nenhum benefício.”

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