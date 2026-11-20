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Mauricio Pochettino admitiu que mal consegue dormir enquanto corre contra o tempo para preparar o Manchester United, 18º colocado, para a visita ao Liverpool no domingo. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o novo técnico do clube detalhou os planos imediatos para recuperar a confiança do elenco e reconstruir a equipe do zero.

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Pochettino corre contra o tempo antes da estreia em Anfield

Mauricio Pochettino admitiu que tem dormido muito pouco enquanto corre contra o tempo para preparar o Manchester United, 18º colocado, para o confronto de domingo com o Liverpool, em Anfield, pela Premier League. Após deixar o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos durante a pausa para jogos de seleções para substituir Michael Carrick, o argentino só começou a trabalhar em Carrington na quarta-feira e comandou seu primeiro treino na manhã de quinta-feira.

"Estamos muito empolgados por estar aqui, e acho que este é um clube incrível", disse Pochettino em sua entrevista coletiva de apresentação. "Estamos felizes, mas, ao mesmo tempo, muito ocupados. Acho que é uma corrida contra o tempo para chegarmos em condições de competir contra o Liverpool. Meu primeiro objetivo é dormir! Mas não consigo dormir, só três ou quatro horas por dia. O objetivo é conhecer as pessoas, a comissão técnica, os jogadores, e tentar causar um impacto desde o início, um impacto positivo."

Reconstrução do zero e recuperação da confiança do elenco

O United passou a pausa de novembro para jogos de seleções na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em dez partidas pela liga. É sua pior posição nesta altura da temporada desde 1986-87, e a equipe não vence há oito jogos na primeira divisão. Apesar da situação difícil na tabela, Pochettino afirmou que os jogadores se importam profundamente com o clube e só precisam de novos princípios para recuperar a confiança.

"Chegamos com a ideia de criar algo do zero, a partir das nossas próprias ideias e da nossa filosofia, com a maneira como gostamos de trabalhar", explicou. "Os jogadores são um grupo de pessoas que realmente se importa. Eles querem jogar bem pelos torcedores, pelos amigos e pelas famílias. Quando chegamos, sinto que eles sentem a responsabilidade. Estão comprometidos. É normal que, quando você não vence jogos, a confiança caia. Precisamos estabelecer nossos princípios e aplicar nosso conceito. Eles têm qualidade, e precisamos destravar algumas coisas."

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Pochettino fala sobre seu cargo e o retrospecto em Anfield

Questionado sobre o título de "técnico", Pochettino minimizou a importância da denominação, mas confirmou que terá controle total sobre as escolhas para os jogos. "O título do cargo é indiferente", afirmou. "Depende da comunicação e da relação com todas as áreas. Vou decidir o elenco para domingo, escolher os 11 titulares e fazer as substituições. No futuro, gostaria de participar de todas as principais decisões que envolvem o elenco."

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O retrospecto traz sinais contraditórios antes do duelo de domingo. Apenas um dos últimos nove técnicos do United, incluindo os interinos, perdeu sua primeira partida no comando da equipe pela Premier League, e o United venceu por 2 a 1 em Anfield na temporada passada. Por outro lado, Pochettino não venceu nenhum dos últimos oito confrontos com o Liverpool em suas passagens por Tottenham e Chelsea.

Ajustar a defesa frágil para buscar a metade de cima da tabela

A tarefa tática mais urgente de Pochettino é fortalecer uma defesa vulnerável, que ainda não terminou um jogo da Premier League sem sofrer gols nesta temporada e cede a maior média da liga de gols esperados sem pênaltis por finalização adversária: 0,14. Do outro lado estará o Liverpool, quarto colocado, que conta com os atacantes em boa fase Alexander Isak, Florian Wirtz e Cody Gakpo e tem 57,3% de probabilidade de vitória segundo o supercomputador da Opta.

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Como a diretoria ainda acredita que é possível terminar na metade de cima da tabela, Pochettino pediu a todos em Old Trafford que olhem para a frente, em vez de se prenderem às dificuldades recentes. "Queremos criar algo diferente e positivo, construir nosso próprio caminho aqui", acrescentou. "O mais importante é pensar na próxima ação, não no passado."