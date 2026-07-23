Surpreendentemente, Unai Simon e Pau Cubarsi não só estão ausentes da lista — dois dos principais jogadores da Espanha, campeã mundial —, mas também são dois dos três profissionais premiados pela FIFA após o torneio. O goleiro Simon foi eleito o melhor goleiro, enquanto o zagueiro central Cubarsi foi eleito o melhor jovem.

Apenas Rodri, o “metronomo” do meio-campo, que a FIFA elegeu como o melhor jogador da Copa do Mundo, está representado no trio. O experiente jogador conseguiu entrar na seleção com 15,3% dos votos dos torcedores.

Além de Rodri, da Fúria Roja, estão presentes o lateral-esquerdo Marc Cucurella (22,5%) e o lateral-direito Pedro Porro (18,7%). Entre os argentinos, derrotados por 0 a 1 na prorrogação da final, dois jogadores entraram para o time dos onze: o zagueiro Lisandro Martínez recebeu 10,2% dos votos, enquanto Lionel Messi, que marcou oito gols em oito partidas, recebeu quase exatamente 10% a mais.

FIFA Dream Eleven 2026: Qual jogador recebeu mais votos?

Curiosidade: os torcedores deram a maioria dos votos ao goleiro Vozinha, da estreante na Copa do Mundo, Cabo Verde, que se classificou de forma surpreendente para as oitavas de final — entre outras coisas, graças a um respeitável empate em 0 a 0 contra a Espanha — e foi eliminada de forma dramática por 2 a 3 na prorrogação contra a Argentina. O jogador de 40 anos obteve 39,6%.

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Além de Messi, outros dois atacantes de destaque entraram para a seleção. O norueguês Erling Haaland, que marcou sete gols em cinco partidas, obteve 27,4%. Ao seu lado está o artilheiro da Copa do Mundo, Kylian Mbappé, que marcou dez gols em oito partidas pela França e agora lidera a lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com impressionantes 22 gols. O jogador do Real Madrid ficou em segundo lugar com 29,8% dos votos, atrás apenas de Vozinha.

Com isso, Mbappé fica apenas um pouco à frente de Jude Bellingham, que obteve 29%. O inglês é acompanhado no meio-campo pelo francês Michael Olise (18,9%). O companheiro de equipe de Olise no Bayern de Munique, Dayot Upamecano, completa a equipe com 14,9%.