Sem dinheiro, Inter define modelo de negociação para contratar reforços

O time quer reforçar o elenco, mas busca modelos alternativos de negócio para evitar novos custos

A grave situação financeira que o Internacional enfrenta está fazendo com que a direção de futebol use da criatividade para buscar reforços. A contratação do lateral esquerdo Paulo Victor, de 20 anos, onde o Colorado adquiriu 50% do vínculo econômico do jogador junto ao Botafogo e ao Nova Iguaçu-RJ, pagando três milhões de reais para cada clube, é um exemplo.

A outra possibilidade de reforçar o elenco é buscando o empréstimo de atletas que não estejam sendo aproveitados em seus clubes de origem e que queiram buscar espaço em outra equipe, como foi o caso do zagueiro uruguaio Bruno Méndez, de 21 anos, que estava na reserva do Corinthians.

“Buscar atletas neste momento, somente aqueles que tenham por características serem jovens e que possam nos dar o retorno desportivo e financeiro para que a gente possa ter uma volta mais rápida na busca de equilibrar as finanças do clube”, destacou o vice de futebol colorado João Patrício Herrmann, em entrevista para a Rádio Guaíba.

Repatriar jogadores que estejam atuando no futebol europeu é algo praticamente descartado pelos dirigentes do Inter. Os zagueiros Sidnei, do Bétis, e Juan Jesus, da Roma, que recentemente foram sondados pelo Colorado, são dois exemplos. Já o mercado da América do Sul é uma alternativa, caso apareça algum negócio de ocasião.

“Estes atletas na Europa ganham em euros e tem um padrão salarial muito alto, neste momento o câmbio está muito desfavorável do euro para o real, com isto a gente tem muitas dificuldades de trazê-los. O mercado sul-americano é uma possibilidade, aproveitando que na Argentina e Uruguai tem vários atletas importantes, assim como outros países da América Latina”, destacou o vice de futebol colorado.

Contratar reforços não é o único trabalho dos dirigentes do colorado. O presidente Alessandro Barcellos já definiu que o clube é obrigado a negociar a venda de jogadores na próxima janela de transferência para continuar pagando os compromissos em dia.

A venda do meia Praxedes para o RB Bragantino não será suficiente para equilibrar o orçamento do clube. Jogadores como o atacante Yuri Alberto e o meia Maurício, estão na mira de clubes europeus e poderão deixar o Inter nos próximos dias.

Os que estão de partida definida são o atacante João Peglow e o lateral esquerdo Léo Borges: os dois estão embarcando nesta semana para se apresentar no Porto. A negociação é por empréstimo de um ano e com o vínculo fixado caso o clube português queira exercer a compra no final do contrato. Enquanto o passe Peglow foi fixado em cinco milhões de euros, Léo Borges custará quatro milhões de euros.