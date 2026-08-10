O Tottenham anunciou oficialmente nesta segunda-feira a renovação de contrato de seu zagueiro holandês Micky van de Ven, sem especificar a duração do novo vínculo.

O Tottenham afirmou em comunicado em seu site oficial: "Temos o prazer de anunciar que Micky van de Ven assinou um novo contrato com o clube".

O comunicado oficial acrescentou: "Micky é considerado um dos melhores zagueiros centrais da Europa e vem se destacando de forma constante desde que chegou até nós vindo do Wolfsburg em agosto de 2023".

E prosseguiu: "Micky foi um jogador fundamental em nossa conquista do título da Liga Europa em 2025 — incluindo um salvamento espetacular em cima da linha do gol na partida final contra o Manchester United — além disso, Micky demonstrou qualidades de liderança quando comandou a equipe nos seis últimos e decisivos jogos da temporada passada sob o comando de Roberto De Zerbi".

Micky disse após assinar o novo contrato: "É um momento especial assinar um novo contrato e um momento de orgulho para mim e para minha família".

E acrescentou: "Sempre amei o Tottenham, desde o primeiro dia em que pisei aqui. Amo o clube, amo a torcida e me desenvolvi muito bem aqui".

E completou: "É evidente o caminho que o clube deseja seguir, e eu quero fazer parte disso. Estou animado com o que está por vir".



