Sem definição com Memphis Depay, Corinthians deve buscar contratação de impacto para substituir o holandês

O futuro de Memphis Depay no Corinthians parece cada vez mais distante de uma permanência após a Copa do Mundo de 2026. Com contrato válido apenas até junho de 2026, o atacante holandês ainda não renovou seu vínculo com o clube e, ao que tudo indica, parece que um acordo não se firmará.
Segundo informações divulgadas pelo jornalista José Calil, da TMC Esporte, pessoas ligadas à diretoria corinthiana já teriam avisado ao camisa 10 de que o clube não pretende renovar seu contrato. A tendência, inclusive, é de que a despedida do holandês aconteça no duelo contra o Platense, na próxima quarta-feira (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
A decisão acontece em meio a um cenário de desgaste interno envolvendo o atacante. Nos bastidores, dirigentes do Timão avaliam que o alto custo da renovação, somado às recentes lesões e a alguns atritos extracampo, tornou a permanência inviável financeiramente e politicamente. Parte da cúpula alvinegra já demonstrava resistência à renovação desde o início do ano, principalmente pelo impacto salarial que Memphis representa nas contas do clube.
Internamente, porém, o Corinthians já começou a discutir possíveis nomes para ocupar o espaço deixado pelo camisa 10. A ideia da diretoria é repetir a estratégia utilizada na contratação de Memphis e buscar um jogador de forte impacto internacional, capaz de manter o peso técnico e comercial da equipe.
Alguns atletas com histórico no futebol europeu já surgem como possibilidades monitoradas nos bastidores para a próxima janela de transferências, mas nenhum nome sondado foi divulgado oficialmente até agora.
Mesmo sem um anúncio oficial sobre a saída, o ambiente no Parque São Jorge indica que o ciclo de Memphis está próximo do fim. O atacante tenta se recuperar fisicamente para se apresentar em boas condições à seleção holandesa, pela qual disputará sua segunda Copa do Mundo na carreira, mas o cenário atual aponta para uma despedida definitiva do Timão após o Mundial.
Enquanto isso, o clube acelera o planejamento para evitar perder protagonismo dentro e fora de campo no segundo semestre.