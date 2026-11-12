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Dayot Upamecano se pronunciou diante das especulações persistentes sobre seu futuro. No entanto, não fez uma declaração clara de compromisso com o Bayern de Munique.

Em uma entrevista coletiva da seleção francesa, o zagueiro do clube com mais títulos da Alemanha foi questionado sobre o rumor mais recente, segundo o qual o Paris Saint-Germain teria grande interesse em sua contratação.

Upamecano, porém, evitou dar uma resposta concreta: "Estou na Alemanha há algum tempo. Ainda estou evoluindo. Vamos ver o que o futuro reserva, mas, no momento, me sinto muito bem no meu clube", afirmou.

O portal francês Foot Mercato havia noticiado anteriormente que o clube da capital francesa, em especial, estaria de olho em um dos principais jogadores do Bayern de Munique. Segundo a publicação, o PSG pretende acionar a suposta cláusula de rescisão no contrato de Upamecano, cuja existência não foi confirmada oficialmente, e contratar o zagueiro pelo valor fixado de 65 milhões de euros. A transferência já seria possível no próximo verão europeu, segundo a reportagem.

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Não se sabe ao certo se essa cláusula existe. O diretor esportivo Max Eberl não quis confirmar nem negar a informação à margem do jogo contra o Mainz 05, no último fim de semana. "Não estou aqui para falar sobre os detalhes do contrato. Uma coisa é clara: renovamos o contrato de Upamecano e estamos muito felizes por termos conseguido. Para ser sincero, ele se sente extremamente bem aqui", disse Eberl.

Getty Images

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Até quando vai o contrato de Dayot Upamecano com o Bayern de Munique?

O francês renovou seu contrato com o clube com mais títulos da Alemanha até 2030 apenas em fevereiro. Segundo informações, os dirigentes do Bayern teriam feito concessões e aceitado incluir uma cláusula desse tipo no contrato de Upamecano.

O PSG busca um sucessor de longo prazo para Marquinhos, líder de sua defesa. O jogador de 32 anos, que atua pelo clube há 13 anos e se tornou uma verdadeira lenda da equipe parisiense, tem contrato na capital francesa até 2028.

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Assim, no próximo verão europeu ou, no mais tardar, após a temporada 27/28, o PSG deverá buscar um substituto de alto nível, e Upamecano, quatro anos mais jovem, pode rapidamente entrar nos planos do clube.

O zagueiro do Bayern voltou a chamar a atenção na semana passada, quando anulou completamente o atacante Julian Alvarez na vitória de seu clube por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League. No Bayern, ele já é o líder da defesa, enquanto Jonathan Tah e Min-jae Kim se revezam a seu lado.

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Upamecano chegou ao Bayern em 2021, vindo do RB Leipzig por 42,5 milhões de euros. Na temporada atual, marcou três gols em 12 jogos oficiais pelo clube, considerando todas as competições.