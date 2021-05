Sem Dani Alves e Benítez para final, São Paulo perde magia... mas alternativas passam segurança

Igor Vinícius é o líder de assistências do Tricolor nesta temporada e Igor Gomes também tem feito bons jogos

O torcedor são-paulino, ansioso para ver acabar o jejum de títulos do clube, pode ter sentido um frio na barriga quando Daniel Alves e Martín Benítez deixaram o campo lesionados no jogo sem gols contra o Palmeiras, o primeiro da final do Campeonato Paulista de 2021. Afinal de contas, o lateral e o meia são dois dos jogadores mais criativos da equipe comandada por Hernán Crespo. Um dia depois veio a confirmação: tanto o camisa 10 quanto o 8 serão desfalques para a decisão deste domingo (23).

Enquanto Dani Alves sentiu um problema no joelho, Benítez sofreu uma lesão muscular. Sem eles, Crespo perde, ao mesmo tempo, o seu craque mais decisivo e cérebro criativo do time na ausência do baiano e, no caso do argentino, o jogador mais decisivo dos últimos confrontos (nos quais acumulou três assistências). Os substitutos imediatos para a dupla, ao menos na teoria, são os dois Igor’s: Igor Vinícius e Igor Gomes foram os escolhidos, ainda no Allianz Parque, para substituírem Daniel e Benítez respectivamente. E se servir como consolação e encorajamento à torcida tricolor, ao longo desta temporada a dupla de xarás tem tido um bom desempenho.

Hoje é certo que Daniel Alves, referência técnica deste São Paulo, e Benítez podem ser mais decisivos do que Igor Vinícius e Igor Gomes. Seja pela experiência acumulada ou pela habilidade e visão de jogo atual que colocam à disposição de Crespo. Com eles, o Tricolor poderia contar com um toque de magia – uma assistência em momento inesperado, daquelas que furam até a mais bem postada das defesas, por exemplo. Sem eles, a expectativa de ver lances assim, especialmente em um duelo de forte marcação no meio-campo, diminui pelo lado são-paulino.

Igor Vinícius, porém, é o líder de assistências do São Paulo nesta temporada: deu cinco passes para gols, um a mais do que Dani Alves (e Reinaldo). Tem dois gols em sua conta contra um do camisa 10. Considerando apenas a campanha no estadual, é o jogador são-paulino com mais participações diretas para as redes serem balançadas (sete, as já citadas cinco assistências e dois tentos) e é até possível considerar que seu desempenho está acima do esperado pela qualidade das oportunidades que vem criando no Paulistão – em que pese a maior fragilidade dos adversários em comparação com a Libertadores.

Já a comparação entre Igor Gomes e Benítez mostra números idênticos de participações em gols: cada um balançou as redes uma vez e contribuiu com três assistências. As do argentino foram mais recentes, todas pelo Paulistão, enquanto seu gol veio na estreia tricolor na Libertadores. Já Igor Gomes balançou as redes no estadual, contra o Guarani, mas deu um passe para gol na competição continental. Mesmo assim, qualitativamente a diferença de Igor para Benítez parece, hoje, ser maior.

O São Paulo ainda conta com o retorno de Luciano, o que pode colocar em dúvida a presença de Igor Gomes na escalação titular para o domingo. Ainda assim, apesar de perder a magia sem Dani Alves e Benítez, ao menos o São Paulo hoje conta com opções interessantes em seu banco de reservas. Igor Vinícius, em especial, e Igor Gomes fazem boa temporada e possuem bons números. Não são todos os times que possuem alternativas que ofereçam isso.