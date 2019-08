Sem Cuellar e Arão, quais as opções do Flamengo para a volta contra o Internacional?

Com afastamento de colombiano e suspensão de Willian Arão, Jorge Jesus vê opções reduzidas para formar o meio-campo da equipe pela Copa Libertadores

O não terá Gustavo Cuéllar e Willian Arão para a partida contra o , na próxima quarta-feira (28), pela partida de volta das quartas de final da da América.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Com o colombiano afastado pelo departamento de futebol e o seu companheiro de meio-campo suspenso pelo acúmulo de cartões, o time terá que recorrer a outros nomes para o setor. Piris da Motta e Hugo Moura são os volantes inscritos na Libertadores.

O paraguaio até entrou em campo no jogo de ida. Ele substituiu Bruno Henrique já nos acréscimos. O jogador deve ser a primeira escolha de Jorge Jesus para o setor.

Além dele, o técnico conta com o jovem Hugo Moura. O atleta de 21 anos é um nome que agrada à comissão técnica e pode entrar em campo no Beira-Rio.

Mas as opções do treinador português não se restringem aos volantes de origem. Gerson já exerceu a função de forma improvisada em outras vezes. É possível que o jogador, que prefere atuar no setor de criação, seja deslocado no confronto.

Mais artigos abaixo

Outra possibilidade é colocar Rodrigo Caio no setor. O zagueiro atua na função de origem no Fla, mas quando defendeu as cores do , onde ganhou notoriedade, também jogou como meio-campista.

Fora de combate na Libertadores, Willian Arão deve atuar no jogo contra o Ceará, neste domingo (25), em .