Sem Cristiano Ronaldo, Real Madrid não voltou a vencer o Barcelona

A ausência do português, hoje na Juventus, é sentida também quando o assunto é o grande clássico do futebol espanhol

O clássico entre e tem uma das maiores rivalidades do mundo, mas é inegável que durante as nove temporadas em que Cristiano Ronaldo defendeu a camisa merengue o duelo ficou ainda mais espetacular. Afinal de contas, além do jogo em si ainda havia o choque do português com Lionel Messi.

Isso mudou depois da ida de CR7 para a , em 2018, e desde então a equipe da capital espanhola vem enfrentando dificuldades em seu ataque... e especialmente no clássico contra o arquirrival.

Ainda que os últimos dois El Clássicos tenham terminado, respectivamente, com empate e derrota para o Real Madrid com Cristiano Ronaldo, o duelo anterior a estes contabilizou vitória na , em 2017.

Desde a saída de Cristiano para a Juventus, em 2018, em cinco jogos foram três derrotas e dois empates; dez gols sofridos e apenas dois marcados.

Domingo será a oportunidade não apenas para ultrapassar o Barça na ponta da tabela em , mas também para por um fim a este incômodo tabu.