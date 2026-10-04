Sem Cristiano Ronaldo, Portugal escreve as primeiras linhas de sua nova era e garante lugar entre os grandes

A seleção de Portugal manteve seu bom momento mesmo na ausência de seu capitão Cristiano Ronaldo, após virar a desvantagem diante da Noruega em uma emocionante vitória por 2 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Europa e confirmando que possui soluções ofensivas capazes de fazer a diferença, com o surgimento de uma nova geração de estrelas.

Os comandados do treinador Jorge Jesus apresentaram uma atuação sólida diante da Noruega, conquistando sua segunda vitória sobre o adversário pelo mesmo placar, depois de já terem vencido no confronto do último domingo, e seguem na liderança do Grupo 4, em um cenário que reforça as discussões sobre os contornos de Portugal na era pós-Ronaldo e sua capacidade de continuar competindo com novos nomes.

Apesar do início equilibrado, a seleção norueguesa quase abriu o placar aos 26 minutos, mas Diogo Costa fez uma grande defesa no chute de Antonio Nusa. Kristoffer Ajer conseguiu colocar a Noruega em vantagem aos 36 minutos, após aproveitar um passe de Martin Ødegaard em uma falta cobrada de longa distância e mandar uma bola forte para o fundo das redes.

A resposta portuguesa veio rápida, com João Cancelo empatando aos 38 minutos, em um belo chute de dentro da área, após um arremesso lateral executado por Nuno Mendes, encerrando o primeiro tempo empatado em 1 a 1.

No segundo tempo, o ritmo caiu relativamente, e Erling Haaland quase devolveu a vantagem à Noruega aos 61 minutos, mas seu chute passou ao lado da trave, antes de ele deixar o campo lesionado seis minutos depois.

Enquanto a partida caminhava para o empate, Gonçalo Ramos conseguiu marcar o gol da vitória de Portugal aos 79 minutos, após converter um passe de João Félix para o fundo das redes, em um ataque iniciado por Vitinha. Apesar da expulsão de Francisco Conceição aos 86 minutos, a seleção portuguesa manteve sua vantagem até o fim, confirmando que suas ambições não dependem da presença de Ronaldo.

Na outra partida do grupo, a seleção da Dinamarca venceu o País de Gales por 1 a 0, com gol marcado por Rasmus Højlund de pênalti aos 75 minutos, subindo para a segunda posição, com três pontos de vantagem sobre Noruega e País de Gales.