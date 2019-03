"Sem Cristiano Ronaldo, alguns jogadores têm de dar um passo à frente", diz Modric

Em entrevista coletiva, jogador comentou o momento do Real Madrid na temporada

Luka Modric foi o escolhido para dividir a entrevista coletiva com Santiago Solari nesta segunda-feira (4), antes do duelo de volta contra o Ajax, pelas oitavas de final da Champions League. O croata fez um exercício de autocrítica da equipe, que não tem conseguido manter as boas atuações ofensivas após a saída de Cristiano Ronaldo.

"A ausência de Cristiano é que é um jogador que sentiriam falta em todos os times. Buscar substituto para Cristiano é quase o impossível. O que ele fez por este clube... Claro que sentimos falta. O que o clube tentou foi que os outros jogadores cobrissem sua função, que se dividisse. Mas isso não é fácil. Fazer 50 gols não é fácil", disse.

"Talvez alguns tenham que dar um passo à frente e não fazer 50, mas fazer 20. Que dois, três jogadores façam 10, 20 gols. E nós não tivemos isso. Este tem sido o nosso maior problema este ano. Contra o Barcelona tivemos muitas chances, mas quando você não aproveita, o rival te castiga. Mas Cristiano não está aqui e não podemos ficar reclamando por dez anos", continuou.



(Foto: Getty Images)

"O clube colocou fé em outros jogadores como Bale, Asensio, Benzema, trouxe Mariano, tem Vinicius, que está indo muito bem com sua idade. Parece bom, mas às vezes as coisas não saem como queremos", completou.

Confira outros trechos da entrevista de Modric:

Como está o ânimo da equipe após as derrotas nos clássicos?

"Quando perde dois jogos contra seu maior rival não é algo que te faz sentir bem, estamos sentidos. Mas o importante é que o jogo já é amanha e não há tempo para lamentar o que passou. Temos que focar, esquecer o que passou. Creio que o jogo da Copa não fomos mal, faltou o gol, por isso temos que seguir e confiar que o gol vai hegar. Estamos bem animicamente".

Se reuniram no vestiário para analisar a situação atual?

"Quando algo nçao vai bem, temos que falar como uma família. Depois da conversa, reagimos bem. O que acontece nesta temporada é a falta de continuidade. Começamos muito bem, com 4, 5 vitórias e lodo entramos numa fase onde perdemos 2, 3 jogos e outra vez... é falta de continuidade. É nosso problema. E falta de gol, obvio. Estamos trabalhando para melhorar tudo isso. Falta muito até o final da temporada. Não podemos nos render. Temos que seguir trabalhando. Tomara que tudo saia bem no final".



(Foto: Pro Shots)

O que esperar do Ajax?

"Não acho que eles vão mudar muito. Eles não tem nada a perder amanhã. Temos que estar tranquilos, sem pressa. Mas é um jogo perigoso, diante de um time jovem e ambicioso. Esperamos 90 minutos complicados. Temos que ter paciências, estar tranquilos e juntos".

O que Vinius Jr trouxe ao Real Madrid?

"Nos deu velocidade, rapidez, algo diferente... O que nos faltava. É muito jovem, mas tem um talento enorme, muita gana".

Como está Bale?

"Está bem, o vejo bem. Às vezes um jogador entra em uma fase da carreira onde não se sente melhor e acontece tudo. Foi assim comigo no passado. O vejo feliz e com ganas. Não podemos esquecer o que fez por este clube, as coisas são esquecidas muito fácil. Ele tem gana, quer trabalhar e voltar a ser o Bale de sempre. Tem muito para dar a este time, tem que trabalhar e trabalhar".