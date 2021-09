Sem clube e sem jogar, sonho de Copa do Mundo fica mais difícil para Dani Alves

O lateral decidiu não fechar com nenhum time para o resto da temporada, mas pode perder um espaço significativo na seleção brasileira até o Mundial

Daniel Alves teve dias muito agitados desde que voltou da seleção brasileira depois da Data Fifa de setembro. O lateral rescindiu seu contrato com o São Paulo, negociou com outras equipes, recusou uma proposta do Fluminense e agora decidiu ficar parado pelo resto da temporada. Tudo isso, porém, pode dificultar sua volta à equipe nacional.

Maior campeão da história, Daniel Alves sempre foi um nome importante na seleção brasileira. Mesmo com 38 anos, o lateral foi convocado para a última rodada tripla das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2022 além dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

E ele não quer parar por aí. O lateral já deixou claro que tem vontade de seguir defendendo as cores de seus país, inclusive na Copa do Mundo. No entanto, apesar de Tite ter deixado as portas abertas para a volta do camisa 13 à seleção, alguns fatores mostram que isso pode acabar sendo algo difícil de acontecer.

Primeiro, Dani Alves, sem um novo clube, vai ficar parado por ao menos três meses até o final desta temporada. Apesar de isso parecer pouco tempo, no futebol representa muita coisa em termos de desempenho dentro de campo - ainda mais na idade do lateral.

Ficar parado durante este tempo também diminui - e muito - as chances de uma convocação para os próximos compromissos da seleção. De fora da lista das três próximas rodadas das Eliminatórias, Dani Alves provavelmente também não vai aparecer nas próximas chamadas de Tite, que tem mais dois jogos programados para o ano.

Esta é a lista de Tite para a rodada tripla das Eliminatórias, agora em outubro🟢🟡🔵



E enquanto o veterano não define seu futuro, outras caras começam a aparecer pedindo passagem na seleção de Tite. Presente nas últimas convocações, Emerson Royal é uma destas novidades que pode atrapalhar os planos de Daniel. Além dele, conforme a fala do próprio treinador, estão Danilo, Gabriel Menino, Fagner e Vanderson, jovem lateral do Grêmio, que também disputam a vaga do camisa 13, que sai em desvantagem pelo tempo parado.

Outro ponto importante é a idade de Daniel Alves. No momento da realização da Copa do Mundo no Qatar, o lateral já vai estar com 39 anos, e há poucos meses de completar 40. E se até agora a experiência dele era um ponto positivo, com sua liderança frequentemente exaltada por Tite, depois de um tempo parado, sem ritmo de jogo ideal e com uma nova geração disparando, a idade pode acabar se tornando um peso maior do que nunca.

De qualquer forma, a resposta definitiva só será dada em 2022 com a lista definitiva dos convocados para a Copa do Mundo. Até lá, só apostas.