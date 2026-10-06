Segundo o Calciomercato, o Milan pensa em contratar um jogador que atualmente está sem clube e, portanto, chegaria sem custos de transferência, para reforçar o elenco.

O motivo: Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan serão desfalques de longo prazo para os Rossoneri e deixam uma grande lacuna pelo lado esquerdo. Saelemaekers voltou a se lesionar no maléolo medial que havia fraturado em 2024 e terá de passar por uma operação na próxima semana.

Seu tempo de afastamento é estimado pela Gazzetta dello Sport em pelo menos quatro meses. Estupinan sofreu uma lesão no joelho na seleção equatoriana e também pode ficar fora por um longo período. Isso significa que o técnico Ruben Amorim perdeu todo o seu corredor esquerdo, sendo que Saelemaekers também havia atuado pelo centro do ataque.

Após saída do Bayern: Guerreiro vai até encerrar a carreira?

Uma posição que Raphael Guerreiro também pode ocupar e na qual ele também foi utilizado regularmente em seu último semestre no Bayern. O português chegou ao recordista alemão em títulos em 2023, sem custos de transferência, após anos de enorme sucesso no BVB (40 gols, 50 assistências em 224 jogos), mas, por conta da forte concorrência em suas melhores posições, raramente foi titular.

Pelo Bayern, ele ainda assim disputou 95 jogos oficiais, nos quais marcou 14 gols e deu oito assistências. Seu contrato, encerrado em 30 de junho, não foi renovado. Na sequência, surgiram até rumores de que Guerreiro, aos 32 anos, já pensava em encerrar a carreira.

Ao mesmo tempo, ele também foi ligado a uma transferência para sua terra natal, Portugal. O mais curioso nisso foi o fato de que Guerreiro nunca jogou lá, já que nasceu na França, onde iniciou sua trajetória no futebol no Clairefontaine e no Caen.

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Milan: Dani Carvajal chega no lugar de Raphael Guerreiro?

Já em julho, Tuttosport e Gazzetta dello Sport noticiaram um possível interesse do Milan, porque Estupinan estava perto de uma transferência para o Aston Villa. A negociação, porém, fracassou, e por isso os Rossoneri não tinham necessidade naquele momento. Com a série de lesões, isso agora mudou.

Segundo o Calciomercato, no entanto, o ex-jogador de Bayern e BVB não é o único candidato a uma transferência sem custos para a capital da moda. O nome de Dani Carvajal também estaria sendo discutido internamente no Milan.

A lenda de 34 anos do Real Madrid, assim como Guerreiro, não recebeu um novo contrato dos Merengues e teve de deixar o clube após 451 jogos como profissional. No caso de Carvajal, também se especulou depois sobre um possível fim de carreira. Agora, porém, ele estaria perto de uma transferência para o Getafe.