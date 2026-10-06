Como informa o Calciomercato, o Milan pensa em contratar, para compor o elenco, um jogador que atualmente está sem clube e, consequentemente, pode chegar sem custos de transferência.

O motivo: Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan desfalcam os Rossoneri por um longo período e deixam uma grande lacuna pelo lado esquerdo. Saelemaekers voltou a se lesionar no tornozelo medial que havia fraturado em 2024 e terá de passar por uma operação na próxima semana.

Seu tempo de recuperação é estimado pela Gazzetta dello Sport em pelo menos quatro meses. Estupinan sofreu uma lesão no joelho na seleção equatoriana e também pode ficar fora por um longo período. Isso significa que o técnico Ruben Amorim perdeu todo o seu lado esquerdo, sendo que Saelemaekers também vinha atuando pelo centro do ataque.

Após saída do Bayern: Guerreiro vai até encerrar a carreira?

Uma posição que Raphael Guerreiro também pode ocupar e na qual ele atuou regularmente em seu último semestre no Bayern de Munique. O português chegou sem custos ao recordista alemão em 2023, após anos de enorme sucesso no Borussia Dortmund (40 gols, 50 assistências em 224 jogos), mas raramente foi titular por causa da forte concorrência em suas melhores posições.

Pelo Bayern, ele ainda assim acabou disputando 95 partidas oficiais, nas quais marcou 14 gols e deu oito assistências. Seu contrato, encerrado em 30 de junho, não foi renovado. Em seguida, chegaram a circular rumores de que Guerreiro, aos 32 anos, já pensava em encerrar a carreira.

Ao mesmo tempo, ele também foi ligado a uma transferência para sua terra natal, Portugal. O mais curioso nisso era o fato de que Guerreiro nunca jogou lá, já que nasceu na França, onde iniciou sua trajetória no futebol em Clairefontaine e Caen.

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Milan: Dani Carvajal chega no lugar de Raphael Guerreiro?

Já em julho, o Tuttosport e a Gazzetta dello Sport noticiaram um possível interesse do Milan, porque Estupinan estava perto de uma transferência para o Aston Villa. No entanto, a negociação melou, o que fez com que os Rossoneri, a princípio, não tivessem necessidade. Com a onda de lesões, isso agora mudou.

O ex-jogador de Bayern e Borussia Dortmund, porém, segundo o Calciomercato, não é o único candidato a uma transferência sem custos para a capital da moda. Internamente, o nome de Dani Carvajal também estaria sendo discutido no Milan.

A lenda de 34 anos do Real Madrid, assim como Guerreiro, não recebeu um novo contrato dos Merengues e teve de deixar o clube após 451 jogos como profissional. No caso de Carvajal, depois disso também houve especulações sobre um possível fim de carreira.