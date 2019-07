Sem clube, Daniel Alves tem proposta da Inter de Milão, mas sonha com retorno ao Barcelona

Jogador teria estipulado prazo até 20 de julho para definir qual será seu próximo clube

Sem clube após anunciar a sua saída do , Daniel Alves segue com futuro indefinido, mas isso deve durar pouco tempo. O lateral-direito recebeu proposta da e os valores, além do tempo de contrato, teriam sido considerados bons pelo jogador e seu estafe, segundo o Uol Esporte.

As boas atuações na fizeram com que o jogador entrasse na mira também de dois ex-clubes: a e o , além do . No entanto, Daniel Alves ainda não teria sinalizado sobre o seu futuro por estar aguardando uma possível proposta do . O lateral-direito sonha com a possibilidade de voltar aos culés devido ao seu sentimento pelo clube.

Após o fim da Copa América neste domingo (7), o jogador irá retornar para Paris para concluir sua mudança e, teria, inclusive, estipulado o prazo até 20 de julho definir qual camisa irá vestir a partir da próxima temporada.

Capitão da , Daniel Alves entra em campo neste domingo, contra o , no Maracanã, pela final da Copa América, a partir das 17h (de Brasília).