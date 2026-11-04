"O que posso dizer? Sem gols, é difícil estar entre os convocados", disse o capitão dos suábios após a derrota por 2 a 0 (2 a 0) para o Galatasaray, em Istambul, pela Champions League.

Questionado se tinha esperança de ser incluído, na quinta-feira, na lista para os jogos contra a Sérvia, em Belgrado (13 de novembro, às 20h45/RTL), e contra a Holanda, em Berlim (16 de novembro, às 20h45/ARD), Undav respondeu: "Nenhuma." Klopp já não o havia convocado para os quatro primeiros jogos da Liga das Nações.

Mas também é preciso considerar que Undav já soma sete participações em gols após 14 jogos oficiais nesta temporada. Além de dois gols na Copa da Alemanha e na Champions League, ele deu cinco assistências nas três competições.

Niclas Füllkrug voltará à seleção alemã no lugar de Deniz Undav?

Ainda assim, outros atacantes, como Niclas Füllkrug, têm sido bem mais certeiros diante do gol. O retorno do artilheiro do Werder Bremen à seleção alemã é assunto há semanas, mas Klopp manteve o mistério sobre a possibilidade até recentemente.

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Jonathan Burkardt e Younes Ebnoutalib, do Eintracht Frankfurt, que também integraram a última lista, podem ter esperanças. Kai Havertz (Arsenal) tem lugar garantido, enquanto Nick Woltemade (Juventus de Turim) deve ter poucas chances.

Klopp anunciará sua lista, que desta vez terá cerca de 23 jogadores, em 5 de novembro.