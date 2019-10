Sem chance com CR7, Higuaín e Dybala, Mandzukic já tem acordo com o United, diz jornal

Além do atacante, Emre Can também pode ter o Old Trafford como novo destino

Com pouco espaço no elenco da , Mario Mandzukic pode estar perto do . A informação é do portal italiano Tuttsport.

O atacante croata estaria chateado por não ter sido inscrito para a primeira fase da e, também, por saído pucas vezes do banco de reservas nas disputa do Campeonato Italiano.

Desta forma, o Mandzukic estaria na mira do Manchester United, que já teria demonstrado interesse no atacante na janela do meio de ano, mas as negociações não teriam evoluído devido fechamento antecipado do mercado britânico. O croata poderia, inclusive, ir aos Red Devils já em dezembro.

Outro que também pode ir parar em Old Trafford é Emre Can. Em situação semelhante na Juventus, o meia estaria é outro que está descontente por não ser aproveito por Sarri na Champions.