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O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, descartou categoricamente os rumores de que o zagueiro Calvin Bassey poderia se transferir para o Manchester United em janeiro. Antes do confronto com o Bournemouth, ele foi direto ao falar sobre o futuro do jogador da seleção da Nigéria e revelou os planos do clube nos bastidores.

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Arbeloa descarta transferência em janeiro

Arbeloa agiu rapidamente para proteger um de seus jogadores mais importantes com a aproximação da janela de transferências de inverno. Crescem os rumores de que Bassey, de 26 anos, poderia deixar o Fulham no meio da temporada.

Segundo informações, o Manchester United está entre os clubes que acompanham o jogador da seleção da Nigéria de olho em janeiro. O interesse reflete a boa fase do zagueiro nesta temporada. O Fulham, porém, não pretende deixar uma peça importante sair no meio da campanha. Arbeloa comentou diretamente os rumores crescentes na entrevista coletiva antes do confronto com o Bournemouth.

Bassey não está à venda

Ao ser questionado se o Manchester United ou qualquer outro interessado poderia tirar Bassey do Fulham neste inverno, Arbeloa não deixou margem para dúvidas. O técnico destacou a importância do zagueiro como líder do elenco.

“Estou muito feliz com Calvin”, disse Arbeloa aos jornalistas na entrevista coletiva antes do jogo contra o Bournemouth. “É claro que ele não está à venda. Não há chance de ele deixar o clube em janeiro. Acho que ele está feliz aqui, é um dos nossos capitães, um dos nossos líderes.”

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Conversas por novo contrato já começaram

Em vez de ver o interesse de vários clubes como uma distração, Arbeloa o considera uma prova clara do alto nível das atuações de Bassey. Para o técnico, a atenção é uma consequência natural do bom desempenho do zagueiro em campo. Para afastar de vez os clubes concorrentes, o Fulham já trabalha nos bastidores para acertar um novo contrato com o jogador de 26 anos.

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“Dá para ver como ele está jogando e, para mim, é normal que tantos clubes estejam interessados nele”, explicou Arbeloa. “Isso é bom para ele e para nós, porque significa que está jogando muito, muito bem. Mas ele é muito importante para mim como técnico e para o clube. Estamos trabalhando em um novo contrato, e espero que ele possa assinar o quanto antes.”

Foco no Bournemouth e na renovação

A prioridade imediata do Fulham volta a ser o campo, com Arbeloa preparando o elenco para o próximo confronto com o Bournemouth. Bassey segue como peça central nos planos do técnico e é um dos líderes consolidados do time.

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Fora dos preparativos para a partida, dirigentes do clube continuarão trabalhando para fechar o novo contrato do zagueiro o mais rápido possível. Garantir sua assinatura seria um grande impulso para Arbeloa e, na prática, encerraria a incerteza sobre o futuro do jogador.