Sem cartão vermelho para Pablo Maffeo! Chefes da arbitragem explicam por que entrada em Kylian Mbappe não justificou expulsão contra o Real Madrid

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Os dirigentes da arbitragem espanhola respaldaram oficialmente a decisão de não expulsar o zagueiro do Valencia Pablo Maffeo após o choque polêmico com Kylian Mbappe durante a vitória tensa do Real Madrid no Mestalla. O lance, ocorrido quando o astro francês tentava avançar em direção ao gol, provocou revolta imediata no banco do Real Madrid e dominou as discussões após a partida.

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CTA esclarece decisão sobre oportunidade clara de gol no Mestalla

O Comitê Técnico de Árbitros (CTA) se pronunciou sobre o lance entre Pablo Maffeo e Kylian Mbappe durante a recente visita do Real Madrid a Valência. Na edição mais recente de seu programa de análise, 'Tiempo de Revisión', o órgão analisou o momento em que o ex-jogador do Mallorca atingiu Mbappe pelas costas. Embora o Real Madrid tenha insistido que o defensor deveria ter sido expulso por impedir uma oportunidade clara de gol, os árbitros mantiveram a decisão tomada em campo de mostrar apenas o cartão amarelo. A análise confirmou que o árbitro agiu corretamente de acordo com as regras do jogo, apesar da forte pressão dos visitantes.

A análise dos árbitros detalhou a dinâmica da falta e o posicionamento dos jogadores envolvidos. “Atacante e defensor disputam uma bola pelo alto. Maffeo empurra Mbappe pelas costas e o derruba”, explicou o CTA no vídeo, confirmando que a marcação da falta foi correta. O órgão, porém, descartou os pedidos de cartão vermelho, conforme citado pelo Sport.

O comitê observou: “O atacante não tinha o controle da bola. Nem todas as condições para caracterizar o impedimento de uma oportunidade clara de gol (DOGSO) foram atendidas. O empurrão impede um ataque promissor.” Essa interpretação se baseia no fato de que, embora Mbappe estivesse em posição perigosa, ele ainda não havia dominado a bola quando ocorreu o contato.

Falta de controle da bola por Mbappe é decisiva

O ponto central da justificativa dos árbitros é o momento exato do contato em relação ao domínio de bola de Mbappe. Segundo o CTA, a bola ainda estava no ar e chegava aos pés do francês, o que significa que ele não tinha o “controle” necessário para justificar um cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol (DOGSO). Mesmo que Mbappe parecesse estar livre diante de Stole Dimitrievski, a trajetória da bola ainda no ar evitou a expulsão de Maffeo. A decisão permitiu que o defensor permanecesse em campo durante um primeiro tempo em que se envolveu em vários atritos com jogadores do Madrid, fazendo jus à sua reputação de atuar com muita intensidade.

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Essa intensidade já foi observada por outros jogadores da liga. Recentemente, Marc Cucurella descreveu seu compatriota como “muito intenso e um pouco louco” ao falar do estilo combativo do defensor. A presença de Maffeo no Mestalla foi uma fonte constante de atritos, e o lance com Mbappe foi o ponto alto de sua participação. Embora o Valencia tenha considerado a falta leve, o parecer do CTA respalda a decisão intermediária do árbitro de mostrar o cartão amarelo e marcar uma falta. A cobrança, aliás, resultou no gol que abriu o placar, marcado por Federico Valverde para a equipe de Carlo Ancelotti, dando o tom do que seria a oitava vitória consecutiva dos atuais campeões.

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Madrid domina apesar da expulsão de Gaya no fim

Getty Images

O Real Madrid acabou garantindo uma vitória confortável por 3 a 0, mas a partida nunca perdeu a tensão. Apesar da polêmica envolvendo Maffeo, o árbitro mostrou o cartão vermelho mais tarde. O capitão do Valencia, Jose Gaya, foi expulso aos 79 minutos por uma entrada dura, novamente em Mbappe. Àquela altura, o resultado já estava praticamente definido, mas a expulsão aumentou a frustração dos torcedores da casa no Mestalla.

A análise do CTA não se deteve tanto nesse segundo incidente, já que a partida estava praticamente decidida quando a equipe de arbitragem determinou a saída de campo do veterano do Valencia. As repercussões do jogo vão além das decisões da arbitragem, pois relatos indicaram um cenário caótico após o apito final.