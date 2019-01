Sem arrependimentos por Messi, Valverde prioriza La Liga

O treinador do Barcelona voltou a explicar a opção de não ter usado o argentino na Copa do Rei

Ernesto Valverde voltou a dizer que não se arrepende por ter poupado Lionel Messi na derrota por 2 a 0 para o Sevilla, quarta-feira (23), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Durante entrevista prévia ao duelo deste domingo (27) contra o Girona, pela Liga Espanhola, o treinador ainda afirmou que o campeonato nacional é a prioridade do Barça.

“Essas coisas ficam a critério do treinador, que é o único que conhece os melhores jogadores e sabe como eles estão”, afirmou Valverde.“Não posso dizer muita coisa além disso. Ninguém mais tem as informações que eu tenho dos jogadores, apenas os que estão dentro do clube. Eu faço o que acho ser melhor para nós, para o grupo. A conversa sobre as rotações vem quando nós perdemos”.

Neste domingo, a presença de Messi, entretanto, já está garantida.

“Amanhã será um jogo da Liga e não tenho dúvidas em dizer que a Liga é uma prioridade para nós”, disse a respeito do clássico catalão contra o Girona. Líder com 46 pontos somados, o Barcelona precisa vencer para não ver a diferença em relação ao Atlético de Madrid, vice líder e que venceu neste sábado (26), diminuir para dois pontos.