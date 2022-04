Sem alvoroço, Jorge Jesus desembarca no Rio e avisa que chegou como: "turista"

O técnico Jorge Jesus desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta quarta-feira (27), no aeroporto do Galeão. O português chegou, ao lado da esposa e do filho, para um período de férias na cidade Maravilhosa. Sem alvoroço, ele foi recebido apenas por pessoas que estavam no local e o seu sósia.

O Mister, que tem uma oferta do Fenerbahçe, da Turquia, na mesa, foi questionado sobre a possibilidade de estar conversando com algum clube no Brasil e negou prontamente. Ele também preferiu não comentar sobre o clube turco.

Questionado por um dos repórteres sobre o motivo da vinda ao Rio, JJ foi enfático e afirmou que chega como: "turista".

O jornalista @Marquinhos_RJ21 registrou a chegada de Jorge Jesus, conversando com a jornalista da TV Band. Apenas o sósia aguardava o ex-técnico do #Flamengo. pic.twitter.com/efOs2rdDNo — Paparazzo Rubro-Negro (@PaparazzoRN) April 27, 2022

O português também afirmou que tem acompanhado os jogos do Flamengo e fez elogios a torcida rubro-negra: "Apaixonados como sempre"

Jorge Jesus ficará no Rio de Janeiro por um período de 10 dias e não deve assistir a nenhum jogo do Flamengo. Isso porque o time carioca disputará os próximos jogos fora de casa e a partida diante do Botafogo, agendada para o dia 8 de maio, não vai acontecer no Maracanã.

O Flamengo, vale ressaltar, ainda aguarda uma resposta da CBF sobre inversão de mando de campo e estuda a possibilidade de manter a partida no Rio, mesmo sem o Maracanã.

Jorge Jesus foi alvo recente de investida de clubes brasileiros. Além do Flamengo, que tentou a contratação do português no final de dezembro, o Atlético-MG e o Corinthians também abriram conversas com o técnico que optou por ficar um período sem trabalhar depois que deixou o Benfica, nos últimos dias de dezembro de 2021.