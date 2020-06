Sem Agüero, só Lewandowski? City busca seu artilheiro do futuro

Ex-jogador dos Citizens afirma que só o polonês conseguiria substituir o argentino hoje; mas e Gabriel Jesus?

O ex-jogador do Shaun Wright-Phillips fez um comentário que ascendeu uma grande dúvida para os Citizens: quem pode substituir Sergio Agüero como referência do ataque do clube? No momento, este posto pertence a Gabriel Jesus, mas o inglês acredita que só Robert Lewandoswki consegueria fazer isso hoje.

Acompanhe a volta da Premier League ao vivo no DAZN! Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista para o AmericanGambler, o ex-City disse: "Eu tive essa conversa com meu companheiro no outro dia, e nós dois pensamos 'quem você pode contratar para substituí-lo?'. Existem muitos grandes atacantes por aí, mas eles vão entrar e fazer o que ele fez nos últimos 10 anos?", falando sobre o possível substituto do argentino.

Mais times

"Gabriel Jesus sabe como desempenhar seu papel e marcar os gols, então, no momento, ele é o substituto natural e ele conhece o jeito do City - mas, para alguém entrar e trilhar esse caminho, é muita pressão. Talvez Lewandowski, mas ele está se destacando agora".

O polonês do de Munique já está em ação após o período de paralisação do futebol alemão, e voltou em uma forma espetacular: em seis jogos, são seis gols para o camisa 9. Ao longo de toda a temporada, Lewandowski já anotou 45 gols em 39 partidas, média de 1,15 gols por jogo.

Sergio Agüero fazia uma boa temporada pelo City antes da paralisação do futebol na . São 23 gols em 30 partidas, dando ao argentino uma média de 0,77 gols por jogo - o que é um número bom. A bola volta a rolar nos gramados ingleses no próximo dia 17.

Na Premier League, Agüero é o terceiro artilheiro da competição, com 16 gols. Jamie Vardy, com 19 tentos, e Pierre-Emerick Aubameyang, com 17, completam o top três.

Maior artilheiro da história do City e um dos grandes ídolos da história, é natural que Agüero seja o titular. Porém, aos 32 anos, o argentino começa a entrar na fase final de sua carreira. E o City, preocupado com o futuro, tem Gabriel Jesus como uma opção.

Mais artigos abaixo

E o camisa 9 vinha fazendo uma boa temporada também. Atuando nas ausências do argentino, o brasileiro anotou 18 gols na temporada, em 39 partida disputadas. As boas atuações fizeram com que Pep Guardiola, em alguns jogos optasse por Jesus como titular, deixando Agüero no banco.

Lewandowski e Agüero são dois dos grandes atacantes do futebol atualmente e parecem não ter planos para deixar de marcar gols. Jesus, por outro lado, pode ser a aposta certeira para o futuro.