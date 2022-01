Sem acerto com Alario, quem pode ser o novo centroavante do Palmeiras?

Com a negativa do Bayer Leverkusen por Lucas Alario, o Palmeiras segue em busca de um novo centroavante e já tem outras três opções para assumir a camisa 9 nesta temporada. A intenção do Verdão é contratar um jogador para assumir a posição antes da disputa do Mundial de Clubes.

O Palmeiras tem até o dia 24 deste mês para enviar à Fifa uma lista com 23 jogadores para o Mundial. Assim, o Alviverde está intensificando as negociações para a contratação de um novo reforço. Alario era muito bem avaliado pela comissão técnica e chegou a acertar as bases salariais com o Palmeiras, mas não houve acordo com o Leverkusen, apesar da insistência palmeirense.

De acordo com o site Nosso Palestra, o Alviverde fez uma nova consulta ao New York City por Valentín Castellanos. Desde o final da temporada passada, ele é um dos alvos do clube. Mas, até então, não houve uma nova oferta.

O centroavante tem 23 anos e vive grande fase no New York City, clube no qual fez 35 jogos, marcou 22 gols e distribuiu 8 assistências na temporada passada. O interesse do argentino em se transferir para o futebol europeu fez as tratativas com o Palmeiras esfriarem.

Outra opção para a camisa 9 do Alviverde é Agustín Álvarez, de 20 anos, que pertence ao Peñarol, do Uruguai. O Verdão já vinha analisando a contratação do atleta, que tem 20 anos e também atua pela seleção celeste. Mas a pouca experiência pesa contra o centroavante.

Embora ambos sejam do perfil que o Palmeiras mais gosta, jovens com potencial técnico e de revenda, nos dois casos será necessário um investimento alto para tentar a contratação, e a presidente Leila Pereira já falou que os números na posição estão fora da realidade nacional.

Uma alternativa mais barata pode ser Elkeson, que está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Guangzhou Evergrande. O atacante está livre no mercado e foi oferecido ao Palmeiras. Mas o clube ainda não se manifestou sobre o atleta.