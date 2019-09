Selfie feliz com jogadores do PSG faz Areola pedir desculpas à torcida do Real Madrid

Jogador se encontrou com Mbappé e Choupo-Moting após derrota do Real por 3 a 0 na estreia dos times na Liga dos Campeões

O goleiro Alphonse Areola pediu desculpas à torcida do pela foto tirada com Kylian Mbappé e Eric-Maxim Choupo-Moting pela foto sorridente com eles após a derrota do Real para o PSG por 3 a 0, na Liga dos Campeões.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Areola não jogou, mas mesmo assim a foto causou um mal-estar com a torcida merengue. O francês está emprestado pelo por uma temporada ao Real.

Em mensagem publicada no Instagram, Areola se desculpou com os torcedores:

"Queridos torcedores do Real Madrid. Me sinto muito triste por alguns comentários a uma foto que circula nas redes sociais. Quero que todos os madridistas saibam que o meu coração é branco desde que assinei por este clube e não consigo suportar a mínima dúvida sobre a minha motivação, a minha lealdade e o meu compromisso com o Real Madrid, o nosso Madrid. A derrota me afetou tanto a como a todos os que formam esta grande família.

Depois do jogo, tive um reencontro com os meus antigos companheiros e amigos, de quem não tinha tido tempo de me despedir. Por isso, reitero as minhas desculpas aos madridistas que se sentiram ofendidos. Não era o que eu queria e espero que todos juntos possamos conseguir muitos êxitos. Hala Madrid!!"