Seleções de base podem desfalcar ainda mais times do Brasileirão no futuro próximo

CBF irá tentar criar medida que obrigue os clubes brasileiros a liberarem jogadores às seleções de base

Na próxima reunião do Conselho da Fifa, em Xangai, na , a CBF irá apresentar uma proposta no mínimo polêmica, segundo informação de Martín Fernandez, do GloboEsporte: a inclusão no calendário da Fifa das partidas de seleções de base. Isto é, em outras letras, uma medida que obrigaria clubes a liberarem seus jogadores para estas partidas. As equipes já são obrigadas a realizar isto na categorias profissionais, como aconteceu nesta última convocação com Gabigol e Matheus Henrique, por exemplo.

Agora, tal obrigatoriedade seria estendida a base. Com jogadores brasileiros chegando cada vez mais jovens aos profissionais, isso se torna muito relevante. Neste ano, temos o caso de Talles Magno, do , e Reinier, do . Convocados para o Mundial Sub-17, os jovens perderiam mais de dez partidas por seus clubes para jogar a competição. As duas equipes cariocas não permitiram a ida de seus atletas na ocasião. Este confronto só foi resolvido naquele momento depois de um acordo entre os clubes e a CBF.

No primeiro semestre, Rodrygo, então jogador do , disse abertamente que queria ficar e defender o Alvinegro Praiano, ao invés de realizar amistosos com a camisa da seleção brasileira. Assim, a equipe paulista perdeu o atleta para várias partidas pela Copa do e pelo Brasileirão. Se essa medida passar no Conselho da Fifa, isso vai ser cada vez mais comum.

Uma das “novidades” no péssimo calendário do CBF para 2020, criticado até por Tite, é a Supercopa do Brasil. O vencedor da e o do Campeonato Brasileiro se enfrentarão para abrir a temporada, no dia 19 de janeiro. O problema é que a data entra em conflito com o Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23, competição que começa no dia 18 de janeiro e vai terminar só 9 de fevereiro. O -PR já está classificado para a disputa da Supercopa. Talvez seu melhor jogador, Bruno Guimarães, não esteja disponível para este jogo, já que o meiocampista certamente será peça importante da Seleção Sub-23.

Podemos ver que a CBF ativamente prejudica seus clubes e seus campeonatos por meio de suas decisões ridículas. E não é só na Supercopa do Brasil que o Pré-Olímpico pode respingar. A Pré-Libertadores também aconteceria na mesma data da competição de seleções. Neste momento, por exemplo, o Corinthians, o São Paulo, o Grêmio e o Internacional estão entre os clubes que disputam as vagas na primeira fase do torneio sul-americano. Assim, seria muito possível que jogadores como Pedrinho, Matheus Vital, Antony, Luan, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Bruno Fuchs desfalcassem seus clubes numa eventual Pré-Libertadores.

Além do Pré-Olímpico, estes clubes também podem perder seus jogadores em amistosos inócuos contra seleções de uma qualidade duvidosa. Neste ano, por exemplo, o Brasil realizou um amistoso contra a poderosíssima seleção da Guatemala. Até mesmo gigantes europeus poderiam ser prejudicados pela medida. O trio brasileiro do Real Madrid, Éder Militão, Vinícius Jr. e Rodrygo certamente seriam presença certa em uma seleção olímpica. Além deles, Richarlison, do , Lucas Paquetá, do , e Pedro, da , também deverão ser convocados.