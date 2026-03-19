Seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027: lista completa dos países que disputarão o torneio no Brasil

A Espanha será a atual campeã na Copa do Mundo Feminina de 2027 , com a La Roja buscando manter seu primeiro título importante da história ao conquistar a vitória novamente no Brasil no próximo verão. A Inglaterra foi vice-campeã na Austrália em 2023 e, após derrotar a Espanha na final do Campeonato Europeu de 2025, as Lionesses serão novamente uma forte candidata ao troféu em 2027, com os Estados Unidos e o Japão também entre as primeiras favoritas.

Mas, primeiro, essas nações precisam se classificar para o torneio. Além do anfitrião Brasil, o Japão é uma das quatro nações que já conseguiram a classificação, ao lado da Austrália, coanfitriã de 2023 e semifinalista, e muitas outras seleções se juntarão a elas na conquista de suas vagas ao longo dos próximos dias, semanas e meses.

A UEFA tem 11 vagas no torneio, com a AFC garantindo seis representantes e a CONCACAF e a CAF tendo pelo menos quatro. Além disso, três das rivais do Brasil na CONMEBOL se juntarão à anfitriã no torneio, e haverá uma vaga para a OFC também. Haverá então três vagas em disputa nas repescagens interconfederativas, que serão concluídas em fevereiro de 2027.

Então, quais nações já garantiram suas vagas na Copa do Mundo Feminina de 2027? E quais seleções podem ser as próximas a garantir a classificação? O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre o caminho para o Brasil...

Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

Equipe Confederação Classificada em Brasil CONMEBOL Anfitriões Austrália AFC 13 de março de 2026 China AFC 14 de março de 2026 Coreia do Sul AFC 14 de março de 2026 Japão AFC 15 de março de 2026 Filipinas AFC 19 de março de 2026 Coreia do Norte AFC 19 de março de 2026

Além da classificação automática do Brasil como anfitrião, as primeiras vagas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 estavam em jogo na Copa Asiática Feminina da AFC de 2026, em março, onde seriam decididas as seis representantes garantidas da confederação asiática. Chegar às semifinais garantia uma vaga na Copa do Mundo e, assim, Austrália, China, Coreia do Sul e Japão garantiram suas vagas com vitórias nas quartas de final.

As quatro equipes derrotadas nessas oitavas de final disputaram então duas partidas de repescagem em 19 de março, com as duas vencedoras se classificando para a Copa do Mundo e as duas perdedoras avançando para as repescagens interconfederativas. As Filipinas garantiram suas vagas para o Brasil ao derrotar o Uzbequistão, enquanto a Coreia do Norte triunfou sobre a China Taipé.

Quais seleções podem se classificar a seguir para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O processo de qualificação da CAF também estava previsto para ocorrer em março de 2026, durante a Copa Africana das Nações. No entanto, esse torneio foi remarcado para o verão com muito pouca antecedência, e as seleções africanas que disputarão a Copa do Mundo serão decididas em agosto. Assim, as próximas seleções confirmadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 virão da OFC em abril de 2026. Nova Zelândia, Fiji, Papua-Nova Guiné e Samoa Americana disputarão uma fase eliminatória de jogo único para determinar quem se classificará diretamente para o torneio no Brasil, com o segundo colocado indo para as repescagens interconfederativas.

Representantes da CONMEBOL e da UEFA começarão então a se classificar em junho. As duas melhores equipes da Liga das Nações Feminina da CONMEBOL se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo, com as equipes em terceiro e quarto lugares indo para as repescagens interconfederativas. Na Europa, as quatro vencedoras dos grupos da Liga A na competição de qualificação da UEFA irão diretamente para a Copa do Mundo, com 32 seleções disputando duas rodadas de confrontos de ida e volta ainda este ano para decidir as sete últimas nações que irão para o Brasil e a única representante da UEFA nas repescagens interconfederativas.

As últimas vagas automáticas serão então decididas no Campeonato Feminino da CONCACAF, que acontecerá em novembro de 2026. Os Estados Unidos e o Canadá são as únicas duas seleções confirmadas nesse campeonato continental até o momento, com as eliminatórias se encerrando em abril para definir as outras seis nações da CONCACAF que disputarão essas vagas automáticas para a Copa do Mundo.

As repescagens interconfederativas acontecerão em fevereiro de 2027 para definir as três últimas seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

Quando será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027, cujo pontapé inicial está marcado para 24 de junho de 2027. Oito estádios em oito cidades diferentes serão utilizados no torneio, incluindo o icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A final da Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada em 25 de julho de 2027. Outras datas relativas às diferentes fases do torneio serão confirmadas oportunamente, e os detalhes do sorteio oficial da fase de grupos também ainda serão divulgados.

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