A Espanha será a atual campeã na Copa do Mundo Feminina de 2027 , com a seleção espanhola tentando manter seu primeiro grande título ao triunfar novamente no Brasil no próximo verão. A Inglaterra foi vice-campeã na Austrália em 2023 e, depois de bater a Espanha na final do Campeonato Europeu em 2025, a Inglaterra será novamente uma forte candidata ao troféu em 2027, com Estados Unidos e Japão também entre os primeiros favoritos.

Mas, antes disso, essas seleções precisam se classificar para o torneio. Além do Brasil, país-sede, o Japão é uma das 17 seleções que já conseguiram isso, ao lado de Austrália, coanfitriã e semifinalista em 2023, e muitas outras equipes se juntarão a elas na garantia de suas vagas ao longo dos próximos dias, semanas e meses.

A Uefa tem 11 vagas no torneio, com a AFC garantida com seis representantes e Concacaf e CAF com pelo menos quatro. Em outros lugares, três rivais do Brasil na CONMEBOL se juntarão ao país-sede no torneio, e também há uma vaga para a OFC. Depois, haverá três vagas em disputa nos playoffs intercontinentais, que acontecerão em fevereiro de 2027.

Então, quais seleções já garantiram suas vagas na Copa do Mundo Feminina de 2027? E quais equipes podem ser as próximas a assegurar a classificação? GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre o caminho até o Brasil...

Quais equipes se classificaram para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

Equipe Confederação Classificada em Brasil CONMEBOL País-sede Austrália AFC 13 de março de 2026 China AFC 14 de março de 2026 Coreia do Sul AFC 14 de março de 2026 Japão AFC 15 de março de 2026 Filipinas AFC 19 de março de 2026 Coreia do Norte AFC 19 de março de 2026 Nova Zelândia OFC 15 de abril de 2026 Alemanha UEFA 5 de junho de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junho de 2026 Colômbia CONMEBOL 5 de junho de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junho de 2026 França UEFA 9 de junho de 2026 Espanha UEFA 9 de junho de 2026 Argélia CAF 8 de agosto de 2026 Marrocos CAF 8 de agosto de 2026 Camarões CAF 9 de agosto de 2026 Maláui CAF 9 de agosto de 2026

Além da inclusão automática do Brasil como país-sede, as primeiras vagas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 estiveram em disputa na Copa da Ásia Feminina de 2026, em março, quando foram definidas as seis representantes garantidas da confederação asiática. Uma campanha até as semifinais garantia vaga na Copa do Mundo e, assim, Austrália, China, Coreia do Sul e Japão asseguraram seus lugares com vitórias nas quartas de final.

As quatro derrotadas desses confrontos das quartas de final então disputaram dois jogos de playoff, com as vencedoras se classificando para a Copa do Mundo e as derrotadas avançando para os playoffs intercontinentais. As Filipinas garantiram seus passaportes para o Brasil ao vencer o Uzbequistão, enquanto a Coreia do Norte triunfou sobre Taipé Chinês.

A Nova Zelândia entrou na lista das equipes classificadas para a Copa do Mundo em abril, graças a uma apertada vitória por 1 a 0 sobre Papua-Nova Guiné na terceira e última fase das eliminatórias da OFC. As adversárias derrotadas se juntarão a Uzbequistão e Taipé Chinês nos playoffs intercontinentais no próximo ano.

A Alemanha se tornou a primeira seleção europeia a garantir vaga no Brasil, quando venceu a Noruega por 2 a 0 no início de junho para ganhar seu grupo de classificação com um jogo de antecedência. A Inglaterra teria se juntado a ela na mesma noite se tivesse evitado a derrota na Espanha, mas uma dura derrota por 4 a 0 colocou a seleção espanhola, atual campeã mundial, na pole position, enquanto ela, Dinamarca e França ficaram com as três vagas automáticas restantes da Uefa poucos dias depois.

As primeiras representantes da CONMEBOL, além do Brasil, também foram confirmadas no início de junho. Apesar de um decepcionante empate por 1 a 1 com o Peru, a vaga da Argentina no torneio foi assegurada depois que a equipe abriu uma vantagem de quatro pontos dentro do top 2 na classificação da Nations League, enquanto uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai garantiu a vaga da líder Colômbia. Essas eram as únicas duas vagas de classificação automática disponíveis, com Venezuela e Equador indo para as vagas dos playoffs intercontinentais após terminarem em terceiro e quarto, respectivamente.

As representantes da África foram confirmadas em agosto, por meio da adiada Copa Africana de Nações Feminina. As equipes que chegaram às semifinais do torneio, inicialmente previsto para março, se classificaram diretamente para a Copa do Mundo e uma WAFCON maravilhosamente surpreendente significa que haverá duas estreantes no Brasil no próximo ano, depois que Argélia e Maláui chegaram às semifinais. A Argélia nunca havia passado da fase de grupos do torneio, enquanto o Maláui nunca sequer havia disputado a WAFCON antes. Marrocos e Camarões, este último responsável por impor à atual campeã Nigéria sua pior campanha de todos os tempos na WAFCON ao derrotá-la nas quartas de final, também irão ao Brasil no próximo verão.

Quais equipes podem se classificar em seguida para a Copa do Mundo Feminina de 2027?

As sete vagas restantes da Uefa serão confirmadas mais tarde neste ano, com seleções como Inglaterra, Suécia, Itália, Noruega e Holanda tendo de passar pelo caminho dos playoffs. Isso começará na data Fifa de outubro e terminará na janela que vai por novembro e dezembro, com também uma vaga nos playoffs intercontinentais em disputa.

As últimas classificadas automaticamente então virão do CONCACAF W Championship, que acontece em novembro. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haiti, Panamá, Costa Rica e El Salvador disputarão esse campeonato continental, no qual estarão em jogo quatro vagas automáticas e duas vagas nos playoffs.

Os playoffs intercontinentais acontecerão em fevereiro de 2027 para definir as três últimas seleções que jogarão a Copa do Mundo Feminina no Brasil. Uzbequistão, Taipé Chinês, Venezuela, Equador, Papua-Nova Guiné, Gana e África do Sul já estão confirmados no torneio até aqui. Esta última venceu a Nigéria para garantir sua vaga, o que significa que a seleção nigeriana ficará fora de uma Copa do Mundo Feminina pela primeira vez na história. Duas seleções da Concacaf e duas da Uefa se juntarão a elas, com suas identidades a serem confirmadas antes do fim do ano.

Quando será a Copa do Mundo Feminina de 2027?

O Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027, que tem início previsto para 24 de junho de 2027. Oito estádios diferentes em oito cidades diferentes serão usados no torneio, incluindo o icônico estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A final da Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá em 25 de julho de 2027. Outras datas relativas às diferentes fases do torneio serão confirmadas no devido tempo, e os detalhes do sorteio oficial da fase de grupos também ainda serão comunicados.

À medida que as equipes classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começam a tomar forma, cresce a expectativa para o que promete ser um torneio excepcional. Os entusiastas do futebol feminino podem se envolver ainda mais com a competição usando um código promocional da bet365. Esse código oferece bônus atrativos, permitindo que os fãs façam apostas estratégicas sobre os resultados do torneio, a dinâmica das equipes e o desempenho das jogadoras, proporcionando uma experiência envolvente e enriquecida de visualização e apostas à medida que a caminhada rumo a 2027 se desenrola.

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