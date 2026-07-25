O selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, desabafou esta sexta-feira na televisão espanhola sobre a seleção da Argentina. O técnico critica o comportamento dos jogadores argentinos após o apito final.

A Espanha conseguiu, na noite de domingo, bater a Argentina após 120 minutos de jogo, o que permitiu ao país do sul da Europa erguer o troféu pela segunda vez na história.

No entanto, após o encontro, tudo correu mal no relvado e registaram-se vários desacatos. Nas imagens, foi possível ver Leandro Paredes a desferir socos em Gavi, e também Roberto Ayala a dirigir-se fisicamente a Dani Olmo.

A FIFA abriu um processo disciplinar para investigar o comportamento dos argentinos, mas o selecionador De la Fuente nem se apercebeu de que a situação tinha sido tão grave após o apito final.

“Naquele momento, não me apercebi do que estava a acontecer, porque estava a festejar com os jogadores / a abraçar outras pessoas. Mas o que aconteceu depois do jogo não é aceitável em circunstância alguma”, disse, em declarações à TVE.

“Isso é intolerável e inaceitável. Não pode ser permitido. Jogadores deste calibre, com um grande treinador, também se devem ter sentido mal quando viram as ações dos seus companheiros de equipa. São cenas que não pertencem ao futebol.”

O treinador do sucesso de Espanha elogiou depois os seus próprios jogadores, que, segundo ele, não se deixaram provocar pelos argentinos.