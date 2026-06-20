Seleção turca se pronuncia sobre o técnico Vincenzo Montella após a dolorosa eliminação na Copa do Mundo

Os jogadores da seleção turca pediram desculpas ao povo turco após a dolorosa eliminação da Copa do Mundo. Com a derrota por 0 a 1 para o Paraguai, o sonho da Copa do Mundo chegou ao fim para a equipe do técnico Vincenzo Montella.

O confronto com o Paraguai pareceu, para a Turquia, uma cópia do primeiro jogo da fase de grupos contra a Austrália (derrota por 2 a 0). O adversário se defendeu em um bloco baixo, o que impediu que fossem encontradas brechas, mesmo com a criatividade de jogadores como Arda Güler e Kenan Yildiz. O país, portanto, está profundamente de luto após a eliminação da Copa do Mundo.

“Não conseguimos, falhamos”, afirmou o decepcionado Güler, de quem se esperava muito. “Vou fazer o possível para esquecer este torneio durante toda a minha carreira na seleção. Estamos muito tristes, estamos envergonhados. Pedimos desculpas a todos os nossos torcedores. Faremos o possível para melhorar em torneios futuros.”

Após o jogo, na Turquia, as críticas se concentraram principalmente no técnico da seleção, Montella. No entanto, a equipe turca não quer saber disso. “Não adianta culpar ninguém. Todos nós somos culpados”, afirmou Merih Demiral. “Pedimos sinceras desculpas a todo o nosso povo. Lamentamos imensamente ter deixado todos chateados. Meus pêsames a todos os turcos.”

Hakan Çalhanoglu também reconhece que o time falhou coletivamente. “Nós chutamos, mas a bola não entrou. Azar. Eles tiveram apenas uma chance e acertaram. Foi uma experiência de aprendizado para todos. Podemos nos orgulhar de nós mesmos, pois não chegamos aqui por acaso. Veja só até onde chegamos... Ainda temos outros torneios pela frente.”

Kerem Aktürkoglu quer até mesmo elogiar a equipe, incluindo Montella. “Fomos nós que trouxemos a Copa do Mundo de volta para cá depois de 24 anos, e nosso técnico é um dos arquitetos disso. Estávamos cientes das expectativas, mas não conseguimos atendê-las. As críticas são justas. Deveríamos ter terminado como líderes do grupo. Tenho orgulho dos meus companheiros de equipe pelo empenho deles.”

O goleiro Ugurcan Çakir, assim como os demais, pede desculpas e não culpa ninguém. “Queríamos deixar o país orgulhoso, mas não conseguimos. As expectativas eram muito altas e não as atendemos! Peço desculpas também aos torcedores. Não há nada a dizer sobre a partida. Meus companheiros de equipe queriam muito a vitória, lutamos muito por isso.”