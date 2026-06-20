Seleção turca se pronuncia sobre o técnico Vincenzo Montella após a dolorosa eliminação na Copa do Mundo

Os jogadores da seleção turca pediram desculpas ao povo turco após a dolorosa eliminação da Copa do Mundo. Com a derrota por 0 a 1 para o Paraguai, o sonho da Copa do Mundo chegou ao fim para a equipe do técnico Vincenzo Montella.
O confronto com o Paraguai pareceu, para a Turquia, uma cópia do primeiro jogo da fase de grupos contra a Austrália (derrota por 2 a 0). O adversário se defendeu em um bloco baixo, o que impediu que fossem encontradas brechas, mesmo com a criatividade de jogadores como Arda Güler e Kenan Yildiz. O país, portanto, está profundamente de luto após a eliminação da Copa do Mundo.
“Não conseguimos, falhamos”, afirmou o decepcionado Güler, de quem se esperava muito. “Vou fazer o possível para esquecer este torneio durante toda a minha carreira na seleção. Estamos muito tristes, estamos envergonhados. Pedimos desculpas a todos os nossos torcedores. Faremos o possível para melhorar em torneios futuros.”
Após o jogo, na Turquia, as críticas se concentraram principalmente no técnico da seleção, Montella. No entanto, a equipe turca não quer saber disso. “Não adianta culpar ninguém. Todos nós somos culpados”, afirmou Merih Demiral. “Pedimos sinceras desculpas a todo o nosso povo. Lamentamos imensamente ter deixado todos chateados. Meus pêsames a todos os turcos.”
Kerem Aktürkoglu quer até mesmo elogiar a equipe, incluindo Montella. “Fomos nós que trouxemos a Copa do Mundo de volta para cá depois de 24 anos, e nosso técnico é um dos arquitetos disso. Estávamos cientes das expectativas, mas não conseguimos atendê-las. As críticas são justas. Deveríamos ter terminado como líderes do grupo. Tenho orgulho dos meus companheiros de equipe pelo empenho deles.”
O goleiro Ugurcan Çakir, assim como os demais, pede desculpas e não culpa ninguém. “Queríamos deixar o país orgulhoso, mas não conseguimos. As expectativas eram muito altas e não as atendemos! Peço desculpas também aos torcedores. Não há nada a dizer sobre a partida. Meus companheiros de equipe queriam muito a vitória, lutamos muito por isso.”