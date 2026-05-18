Seleção tem maior número de jogadores convocados do futebol brasileiro desde o penta

Nesta segunda-feira (18), o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A lista chamou atenção pelo número de atletas que atuam no futebol brasileiro: sete nomes foram chamados por Ancelotti, o maior total desde 2002, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial.

Na campanha do Penta, o técnico era Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que levou para a Copa um total de 13 jogadores que atuavam em clubes brasileiros. Foram eles Rogério Ceni, Belletti e Kaká, do São Paulo; Ricardinho, Dida e Vampeta, do Corinthians; Anderson Polga e Luizão, do Grêmio; Marcos, do Palmeiras; Kléberson, do Athletico-PR; Juninho Paulista, do Flamengo; Edilson, do Cruzeiro; e Gilberto Silva, do Atlético-MG.

Já em 2026, os jogadores convocados por Carlo Ancelotti que atuam no Brasil são Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá, do Flamengo; Danilo, do Botafogo; Neymar, do Santos; e Weverton, do Grêmio. Os outros 20 nomes chamados jogam todos fora do território brasileiro, com a Inglaterra sendo o país com mais clubes presentes, com oito jogadores.

Os sete jogadores atuando em solo brasileiro marcam uma grande crescente em relação aos anos anteriores, levando em conta o recorte desde o pentacampeonato em 2002. Entre 2006 e 2022, o ano com mais jogadores do futebol brasileiro chamados foi em 2014, com quatro.

Veja, abaixo, os jogadores chamados nas Copas entre 2006 a 2022 que atuavam no futebol brasileiro: