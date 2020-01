Seleção sub-23 leva 'legião' de olheiros do mundo inteiro a jogos do Pré-Olímpico

Situação reflete o que tem se tornado o mercado do futebol brasileiro ao longo dos últimos anos

Depois de vencer o por 1 a 0 na estreia do pré-olímpico, André Jardine prepara a equipe que vai encarar o , nesta quarta-feira (22), pelo segundo compromisso da seleção olímpica no torneio. O comandante estuda algumas mudanças na equipe e Reinier, mais novo reforço do Real Madrid, surge como opção.

Aos 18 anos, completos na última segunda (20), o caçula do grupo tem agradado bastante nos treinos e tem como forte característica a presença de área, o que tem feito Jardine pensar bastante em sua integração ao time titular. Outras opções também passam pela prancheta do treinador, que busca uma forma de jogar um futebol 'mais bonito' e atrataente ao público.

No entanto, pelo menos o primeiro jogo não indica que a presença dos torcedores será massiva neste torneio. Na estreia, a seleção jogou para bem menos da capacidade do estádio que era de 21 mil. O que ficou mesmo evidente foi o número olheiros e empresários de diversas partes do mundo.

Segundo o Globoesporte.com, representantes de dezenas de clubes como , , , , Villareal, Borússia Dortmund, , e até mesmo de equipes do Canadá e dos acompanharam o confronto contra os peruanos.

Mais artigos abaixo

Isso retrata muito bem o comportamento do mercado nos últimos anos. Os clubes da América do Sul, e principalmente os brasileiros, estão perdendo cada vez mais cedo seus atletas, que muitas vezes, antes mesmo dos 20 anos, como no caso de Reinier, embarcam rumo a outras ligas.

De acordo com o portal Transfermark, especialista em mercado da bola, a seleção que disputa o Pré-Olímpico vale cerca de 745,69 milhões de reais, valores esses que podem aumentar conforme o desempenho dos atletas na competição.

A vitória da #SeleçãoOlímpica em fotos! Foi só o primeiro passo no caminho de Tóquio 📸🇧🇷 #JogaBola



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/MhquvQHDNj — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 20, 2020

Líder do grupo B ao lado do Uruguai, o encara o time Celeste neste meio de semana e terá uma 'folga' mais longa antes dos duelos contra e . O primeiro e o segundo colocado avançam para o quadrangular final, que garante duas vaga nos de Tóquio 2020.