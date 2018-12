Seleção Sub-20: Rodrygo é a estrela da lista de convocados do Brasil para o Sul-Americano

O técnico Carlos Amadeu divulgou a sua convocação nesta quinta-feira (13); trabalhos serão iniciados em 17 de dezembro

Agora é oficial: Vinícius Júnior não vai disputar o Sul-Americano sub-20, que será realizado em janeiro de 2019, pela Seleção Brasileira. O Real Madrid já havia vetado a participação do ponta de 18 anos, que vem ganhando cada vez mais espaço na equipe principal merengue.

Na convocação do técnico Carlos Amadeu, os nomes mais conhecidos são Rodrygo, do Santos e já negociado com o Real Madrid, e o atacante Lincoln, do Flamengo. Os goleiros Hugo (Flamengo) e Phelipe (Grêmio), que também foram chamados por Tite para amistosos da equipe princial, também estão no grupo que disputará o título no Chile.

O Brasil inicia a sua preparação no próximo dia 17 de dezembro e ficará na Granja Comary, em Teresópolis, até 13 de janeiro. Depois, a delegação viaja para o Chile, onde estreia contra a Colômbia (19/01). Venezuela, Chile e Bolívia serão os outros adversários no grupo: os três primeiros avançam para um hexagonal final.

Goleiros:

Brazão - Cruzeiro

Hugo - Flamengo

Phelipe - Grêmio

Defensores:

Carlos - Corinthians

Emerson - Atlético-MG

Luan Candido - Palmeiras

Lucas Ribeiro - Vitória

Thuler - Flamengo

Vitinho - Cercle Brugge

Vitão - Palmeiras

Walce - São Paulo

Meio-campistas:

Alan - Palmeiras

Gabriel Furtado - Palmeiras

Gabriel Menino - Palmeiras

Igor -São Paulo

Luan - São Paulo

Marcos Antonio - Estoril

Ramires - Bahia

Atacantes:

Lincoln - Flamengo

Jonas Toró - São Paulo

Marquinhos Cipriano - Shaktar Donetsk

Rafael Papagaio - Palmeiras

Rodrygo - Santos