Seleção “robô” tenta finalmente achar seu lado criativo na Copa América

Tite admite que Brasil precisa mostrar mais qualidade depois de duas partidas travadas que irritaram a torcida

Controlar o jogo é uma opção segura, diminui os riscos para a defesa. O problema é quando a falta de criatividade e até de improviso vira uma marca tão registrada quanto a segurança. Livrar-se desse estigma é um dos desafios da seleção brasileira contra o , às 16h deste sábado, na Arena .

O time “robotizado” de Tite ouviu vaias nos dois jogos que fez até agora na . Na estreia, diante da , foi vaiado no intervalo, quando as equipes empatavam sem gols. Em Salvador, na segunda rodada, as críticas aconteceram ao fim do 0 a 0 com a .

A insatisfação da torcida e até o “hãn” de Galvão Bueno quando Tite trocou Casemiro por Fernandinho contra a Venezuela são um termômetro do que se espera da seleção jogando a Copa América em casa.

Tite não tapou os olhos nem os ouvidos para essas duas partidas. “O processo criativo e a efetividade têm que melhorar, sim. Temos que traduzir a superioridade e a posse em finalizações - em finalizações precisas e no gol”, falou o treinador na última sexta-feira.

Os pedidos pela entrada de Cebolinha no time titular cresceram após os dois jogos iniciais. O belo gol na estreia, fechando os 3 a 0 sobre a Bolívia, e as investidas no mano a mano que se repetiram contra os venezuelanos fizeram do atacante do o sinônimo de algo diferente na seleção de Tite.

será promovido a titular contra o Peru neste sábado? Tite preferiu fazer mistério e não confirmar a equipe, mas indicou que haverá mudança. Gabriel Jesus é outro que pode ganhar chance no setor ofensivo.

O treinador também deu um recado. Não quer que a pressão da criação recaia só sobre os ombros de Philippe Coutinho, elogiado novamente pelo comandante. Laterais e volantes têm a mesma responsabilidade na armação, até pela marcação que naturalmente é mais dura no meia-atacante do .

A seleção precisa só de um empate para se classificar às quartas da Copa América e a igualdade pode até garantir a liderança do grupo. Mas Tite quer, enfim, mostrar um time que dê gosto de ver jogando em casa.