Seleção principal e olímpica desfalcam o Palmeiras em quais jogos?

O Verdão teve dois convocados para defender a amarelinha e perde os jogadores em partidas importantes

Problemas à vista para o Palmeiras. Entre o final de maio e o início de junho, o Verdão não poderá contar com os dois atletas convocados para defender as seleções principal e olímpica, uma vez que o calendário do futebol brasileiro não será paralisdo na Data Fifa.

Nesta sexta-feira (14), tanto Tite, técnico da seleção principal, quanto André Jardine, da olímpica, convocaram os nomes que vão fazer parte da lista para os jogos da próxima data Fifa. No grupo que vai disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, está Weverton, enquanto para os últimos testes antes das Olímpiadas, Gabriel Menino aparece entre os nomes. Por conta do calendário adotado pela CBF, os dois serão desfalques em partidas importantes do Palmeiras.

Weverton vai se apresentar a Tite no próximo dia 27 de maio, mesmo dia em que o Palmeiras, à noite, visita o Universitário pela Libertadores - neste caso, o goleiro pode ser liberado para ir à Granja Comary no dia seguinte. Os jogos válidos pelas Eliminatórias, contra Paraguai e Equador, estão marcados para 4 e 8 de junho. Assim, o goleiro estaria ausente nas primeira rodadas do Campeonato Brasileiro e nos jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil.

30 de maio: Flamengo x Palmeiras - 1ª rodada do Brasileirão

03 de junho: CRB x Palmeiras - jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil

06 de junho: Palmeiras x Chapecoense - 2ª rodada do Brasileirão

09 de junho: Palmeiras x CRB - jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

A princípio, Weverton já estaria disponível para o clássico contra o Corinthians, no dia 12 de junho, e para os jogos subsequentes. No entanto, no dia 9 de junho, Tite vai divulgar a lista de convocados para a Copa América e o goleiro, que é figurinha carimbada entre os convocados do técnico da seleção brasileira, pode aparecer novamente. Desta forma, se o Brasil chegar à final, o camisa 21 será desfalque por mais um mês, entre 11 de junho e 11 de julho.

Já Gabriel Menino, convocado por André Jardine para a seleção olímpica, ainda não tem a programação definida, uma vez que a CBF ainda não divulgou detalhes sobre o calendário do grupo. Os jogos, porém, vão acontecer dentro da Data Fifa, entre os dias 31 de maio e 8 de junho, assim como os da seleção principal, de forma que o jogador de 20 anos deve perder os mesmo jogos que Weverton.

Além do Palmeiras, o São Paulo, com Daniel Alves (principal) e Liziero (olímpica), Grêmio, com Breno e Matheus Henrqieu (ambos olímpica) e Flamengo com Gabigol (principal), Everton Ribeiro Principal), Pedro (olímpica) e Gerson (olímpica) também devem ficar desfalcados neste período.