Seleção principal e olímpica desfalcam o Grêmio em quais jogos?

Brenno e Matheus Henrique foram convocados e perderão partidas pelo Tricolor

O Grêmio terá problemas em junho. Dois atletas do Tricolor foram convocados para defender a seleção olímpica, e como o calendário de competições da CBF não para nas Datas Fifa, a equipe será desfalcada pelos jogadores chamados na convocação desta sexta-feira (14).

André Jardine lembrou de Brenno, goleiro titular do clube, e de Matheus Henrique para os últimos testes da seleção antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para o mês de agosto.

Vale lembrar que o time também pode perder Walter Kannemann para a seleção da Argentina, e César Pinaras para a seleção do Chile, já que ambos os jogadores vem sendo convocados para as seleções de seus países.

Branco, coordenador da base da CBF, disse logo após a convocação de Jardine que a entidade analisará a situação do Flamengo, que perdeu quatro jogadores, para amenizar as ausências dos jogadores convocados. Assim, é possível que o Grêmio e outros times que perderam atletas também façam o mesmo pedido para a entidade.

Caso não seja possível alterar as datas, os convocados do Tricolor perdarão os seguintes jogos - Brenno e Matheus Henrique se apresentam no dia 31 na seleção olímpica: