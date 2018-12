Seleção pode jogar no Maracanã em duas situações na próxima Copa América: veja o calendário completo

Caminho do Brasil na competição pode passar três vezes pela cidade de São Paulo

Apesar de ainda não ter os adversários definidos, a Seleção Brasileira pode fazer um caminho semelhante ao realizado na Copa do Mundo de 2014 na Copa América, que será disputada em meados de 2019. E isso pode significar a não participação da equipe em uma partida no Estádio do Maracanã.

Isso porque o Brasil estreará no dia 14 de junho no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Sua segunda partida será quatro dias depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador e encerrará a participação na fase classificatória jogando pela segunda vez em solo paulista, desta vez na Arena Corinthians, no dia 22/6.

Nas eliminatórias, os comandados de Tite podem atuar no Rio de Janeiro antes da final apenas se ficarem na segunda posição da chave, o que credenciaria a Seleção a disputar as quartas de final no palco da decisão.

Marcado pelo 7 a 1 contra a Alemanha no Mundial de 2014, o Estádio do Mineirão pode fazer parte da trajetória dos brasileiros na semifinal do torneio, prevista para acontecer no dia 2 de julho.

Além do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, filiados à Conmebol, estarão na competição. As seleções do Japão e Qatar foram convidadas para completar a lista de participantes. O sorteio das chaves acontecerá no dia 24 de janeiro.

Confira abaixo qual pode ser o caminho do Brasil na competição.

FASE DATA LOCAL Grupo 14/6 Estádio do Morumbi - São Paulo Grupo 18/6 Arena Fonte Nova - Salvador Grupo 22/6 Arena Corinthians - São Paulo Quartas de final 27* ou 28/6** Arena do Grêmio - Porto Alegre* ou Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro** Semifinal 2/7 Estádio do Mineirão - Belo Horizonte Terceiro lugar 6/7 Arena Corinthians - São Paulo Final 7/7 Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro

* - Caso se classifique em primeiro lugar na fase de grupos

** - Caso se classifique em segundo lugar na fase de grupos

Em itálico - Caso perca a partida da semifinal