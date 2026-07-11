Seleção Nacional: negociações para o cargo de técnico estão a todo vapor. Reviravolta nas cotações: segundo as casas de apostas, Conte ultrapassa Mancini

Primeiro o diretor técnico, depois o técnico. Esse é o plano do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, encarregado da importante escolha do novo comando técnico da Seleção Italiana. Uma vez escolhida a primeira figura, o presidente da FIGC considera “menos complicado o resto”, ou seja, a resolução do duelo entre Antonio Conte e Roberto Mancini, os dois grandes candidatos ao cargo de técnico, que já estiveram no banco da Seleção Italiana no passado. Para os analistas de apostas da Snai e da Sisal, houve uma reviravolta nas cotações: de fato, agora é Antonio Conte, cuja cotação caiu de 2,00 para 1,72, à frente de Roberto Mancini, que agora ocupa o segundo lugar na lista com cotação de 2 vezes a aposta. Todos os demais estão bem distantes, com cotações de dois dígitos. Fechando o pódio virtual está o experiente Claudio Ranieri (12,00), disponível após o término de seu contrato com a Roma, enquanto a “sugestão” de Pep Guardiola vale 33 vezes a aposta, a mesma cotação de Simone Inzaghi, novo



