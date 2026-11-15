Seleção italiana ou não, casas de apostas veem Tresoldi na Itália: ida ao Milan tem cotação de 3,00

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Itália ou Alemanha pode não ser a única escolha que Nicolò Tresoldi terá de fazer. O atacante ítalo-alemão é disputado pelas duas seleções. Jogador do Brugge e da seleção sub-21 da Alemanha, ele também poderá escolher entre vários clubes interessados da Série A na janela de transferências de inverno.

Segundo as casas de apostas, o destino mais provável é o Milan, decepcionado com o rendimento atual de Gonçalo Ramos e Camarda: a ida ao clube paga 3,00 na Sisal e na Snai. O fato de Tresoldi torcer para o Milan pode ser importante, embora talvez não seja decisivo. A primeira alternativa nas cotações é a Roma, que pretende reforçar o ataque. A aposta em vê-lo treinado por Gian Piero Gasperini em janeiro paga 7,50.

O Como completa o pódio das cotações, com retorno de 9,00 para tornar ainda mais competitivo o elenco à disposição de Cesc Fabregas. Mais atrás, pagando 12,00 vezes o valor apostado, aparecem a Inter, campeã italiana (embora seu ataque esteja longe de ser fraco), e a Juventus, que certamente não está entusiasmada, ao menos no campeonato, com as atuações de Kolo Muani e Woltemade nas finalizações.