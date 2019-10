Seleção italiana lança camisa verde: qual a inspiração para o novo uniforme?

A Puma lançou oficialmente nesta segunda-feira, 07 de outubro, a nova terceira camisa da seleção italiana e ela é verde. A camisa não será usada na de 2020, já que a UEFA só permite a inscrição de duas camisas (que serão as clássicas azul e branca).

Com influência renascentista, a camisa foi inspirada nas pinturas dos italianos Leonardo da Vinci e Michelangelo, entre os séculos XIV e XVI. A inspiração vem desde a cor, que foge do tradição para a seleção italiana, até os detalhes da camisa.

A New Wave Rises 🇮🇹

Introducing @azzurri new kit, straight from the Renaissance.

Available now. pic.twitter.com/mBKnvFSMAO